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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Ван Бастен не уверен в качествах Рейндерса

28 Марта 2024 • 04:22 Комментировать

Знаменитый Марко ван Бастен не уверен в том, что Тиджани Рейндерс является по-настоящему классным игроком, в эфире телеканала Ziggo Sport он поспорил на эту тему с Рафаэлем ван дер Ваартом. По мнению ван Бастена, Йерди Схаутен из ПСВ смотрится убедительнее на позиции Рейндерса.

- Как там дела у Схаутена? Я думаю, он реально заслуживает место в сборной страны. Я думаю, что он даже лучше Рейндерса, - заявила бывшая звезда «Аякса» и «Милана».

Напомним, что Тиджани Рейндерс выступает как раз в составе итальянского «Милана». Он перебрался туда летом прошлого года из «Утрехта».


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Милан Марко Ван Бастен Тиджани Рейндерс Йерди Схаутен ещё теги
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