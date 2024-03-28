Ван Бастен не уверен в качествах Рейндерса

Знаменитый Марко ван Бастен не уверен в том, что Тиджани Рейндерс является по-настоящему классным игроком, в эфире телеканала Ziggo Sport он поспорил на эту тему с Рафаэлем ван дер Ваартом. По мнению ван Бастена, Йерди Схаутен из ПСВ смотрится убедительнее на позиции Рейндерса.

- Как там дела у Схаутена? Я думаю, он реально заслуживает место в сборной страны. Я думаю, что он даже лучше Рейндерса, - заявила бывшая звезда «Аякса» и «Милана».

Напомним, что Тиджани Рейндерс выступает как раз в составе итальянского «Милана». Он перебрался туда летом прошлого года из «Утрехта».