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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Наполи» выбрал нападающего на замену Осимхену

24 Марта 2024 • 12:50 Комментировать

Мексиканский форвард Сантьяго Хименес, выступающий за нидерландский «Фейеноорд», может переехать в чемпионат Италии. По информации getfootballnewsitaly, в услугах нападающего заинтересован «Наполи».

Неаполитанский клуб рассматривает кандидатуру Сантьяго в качестве альтернативы нигерийцу Виктору Осимхену, которого хотят приобрести многие гранды европейского футбола. Потенциальная сумма трансфера Хименеса оценивается в 50 миллионов евро.

22-летний нападающий провел 25 матчей в текущем сезоне чемпионата Нидерландов. Хименес отметился 21 голом (один – с пенальти) и четырьмя результативными передачами.

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Фейеноорд Наполи Виктор Осимхен Сантьяго Хименес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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