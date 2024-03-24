«Наполи» выбрал нападающего на замену Осимхену

Мексиканский форвард Сантьяго Хименес, выступающий за нидерландский «Фейеноорд», может переехать в чемпионат Италии. По информации getfootballnewsitaly, в услугах нападающего заинтересован «Наполи».

Неаполитанский клуб рассматривает кандидатуру Сантьяго в качестве альтернативы нигерийцу Виктору Осимхену, которого хотят приобрести многие гранды европейского футбола. Потенциальная сумма трансфера Хименеса оценивается в 50 миллионов евро.

22-летний нападающий провел 25 матчей в текущем сезоне чемпионата Нидерландов. Хименес отметился 21 голом (один – с пенальти) и четырьмя результативными передачами.