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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«ПСЖ» нацелился на вингера с ценником в 50-60 млн евро

20 Марта 2024 • 19:12 Комментировать

«ПСЖ» ведёт работу над усилением своего состава. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на немецкий Sky, гранду Лиги 1 интересен вингер Жоан Бакайоко из ПСВ. Купить этого футболиста у нидерландского клуба можно будет примерно за 50-60 миллионов евро.

Отмечается, что 20-летний Бакайоко также находится на радарах дортмундской «Боруссии», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля».

В сезоне 2023/2024 Жоан Бакайоко провёл 40 матчей, в которых забил восемь голов и отдал тринадцать результативных передач на партнёров. Бакайоко уже успел провести девять матчей за сборную Бельгии.

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