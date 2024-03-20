«ПСЖ» нацелился на вингера с ценником в 50-60 млн евро

«ПСЖ» ведёт работу над усилением своего состава. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на немецкий Sky, гранду Лиги 1 интересен вингер Жоан Бакайоко из ПСВ. Купить этого футболиста у нидерландского клуба можно будет примерно за 50-60 миллионов евро.

Отмечается, что 20-летний Бакайоко также находится на радарах дортмундской «Боруссии», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля».

В сезоне 2023/2024 Жоан Бакайоко провёл 40 матчей, в которых забил восемь голов и отдал тринадцать результативных передач на партнёров. Бакайоко уже успел провести девять матчей за сборную Бельгии.