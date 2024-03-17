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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» добыл сложную волевую победу в матче с «Херенвеном»

17 Марта 2024 • 18:31 Комментировать
Херенвен
2:3
Фейеноорд
окончен

В 26-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» гостил у «Херенвена» и постоянно вынужден был отыгрываться. Правда, Лютсхарел Гертрейда отметится быстрым голом, который отменил ВАР - вне игры. А вот Матс Кёлерт забил в ответ по правилам - 1:0. Под конец тайма с передачи Луки Иванушеца забил Матс Виффер. На 64-й минуте Матс Кёлерт эффектно перебросил вратаря. Вскоре Игор Пайшао, выйдя на замену, головой пробил в упор, - 2:2. На 88-й минуте после ошибки Сюба ван Оттеле Аясэ Уэда вырвал победу для гостей.

«Фейеноорд» до семи очков сократил отставанием от лидирующего ПСВ, проведя на матч больше. Соперник - 10-й.

Протокол игры  
Херенвен2:3Фейеноорд
(1:0) Кёлерт Матс17'  
  37'Виффер Матс (1:1)
(2:1) Кёлерт Матс64'  
  74'Пайшао Игор (2:2)
  88'Уэда Аясэ (2:3)
Ван дер Харт Микки  70'Брауде ОливерВан Бик СвенБохневич ПавелКёлерт Матс 84' (Али Хусейн ( 84') Хайе ТомОльссон СимонВолемарк Патрик 57' (Сахрауи Осам ( 57') Тахири Анас 68' (Ван Эе Эспен ( 68') Нуннели Че 84' (Чу-А-Он Натан ( 84') Ван Амерсфоорт Пелле 84' (Ван Оттеле Сюб ( 84')
Запасные: Карлсбакк ДаниэльЛойзу ЛойзосНиколаеску ЙонБеккема ЯнУэбстер ЧарлиНопперт АндрисНунумете Дженаро
Велленройтер Тимон  18'Гертрейда ЛютсхарелБелен Томас 71' (Пайшао Игор ( 71') Ганцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер МатсЗерруки Рамиз 71' (Лингр Ондржей ( 71') Тимбер КвинтенМинте ЯнкубаХименес Сантьяго Томас 75' (Уэда Аясэ ( 75') Иванушец Лука 71' (Ниукоп Барт ( 71')
Запасные: Лопес МаркосВан Ден Белт ТомасЛампру КостантиносСейер ЛеоВан Сас Микки
17 марта. Стадион "Абе Ленстра" (Хееренвеен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Херенвен

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