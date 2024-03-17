«Фейеноорд» добыл сложную волевую победу в матче с «Херенвеном»

В 26-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» гостил у «Херенвена» и постоянно вынужден был отыгрываться. Правда, Лютсхарел Гертрейда отметится быстрым голом, который отменил ВАР - вне игры. А вот Матс Кёлерт забил в ответ по правилам - 1:0. Под конец тайма с передачи Луки Иванушеца забил Матс Виффер. На 64-й минуте Матс Кёлерт эффектно перебросил вратаря. Вскоре Игор Пайшао, выйдя на замену, головой пробил в упор, - 2:2. На 88-й минуте после ошибки Сюба ван Оттеле Аясэ Уэда вырвал победу для гостей.
«Фейеноорд» до семи очков сократил отставанием от лидирующего ПСВ, проведя на матч больше. Соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Кёлерт Матс17'
|37'Виффер Матс (1:1)
|(2:1) Кёлерт Матс64'
|74'Пайшао Игор (2:2)
|88'Уэда Аясэ (2:3)
Ван дер Харт Микки• 70'Брауде Оливер•Ван Бик Свен•Бохневич Павел•Кёлерт Матс84' (Али Хусейн (84') •Хайе Том•Ольссон Симон•Волемарк Патрик57' (Сахрауи Осам (57') •Тахири Анас68' (Ван Эе Эспен (68') •Нуннели Че84' (Чу-А-Он Натан (84') •Ван Амерсфоорт Пелле84' (Ван Оттеле Сюб (84')
Велленройтер Тимон• 18'Гертрейда Лютсхарел•Белен Томас71' (Пайшао Игор (71') •Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Зерруки Рамиз71' (Лингр Ондржей (71') •Тимбер Квинтен•Минте Янкуба•Хименес Сантьяго Томас75' (Уэда Аясэ (75') •Иванушец Лука71' (Ниукоп Барт (71')
17 марта. Стадион "Абе Ленстра" (Хееренвеен).
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