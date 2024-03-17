«Фейеноорд» добыл сложную волевую победу в матче с «Херенвеном»

В 26-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» гостил у «Херенвена» и постоянно вынужден был отыгрываться. Правда, Лютсхарел Гертрейда отметится быстрым голом, который отменил ВАР - вне игры. А вот Матс Кёлерт забил в ответ по правилам - 1:0. Под конец тайма с передачи Луки Иванушеца забил Матс Виффер. На 64-й минуте Матс Кёлерт эффектно перебросил вратаря. Вскоре Игор Пайшао, выйдя на замену, головой пробил в упор, - 2:2. На 88-й минуте после ошибки Сюба ван Оттеле Аясэ Уэда вырвал победу для гостей.

«Фейеноорд» до семи очков сократил отставанием от лидирующего ПСВ, проведя на матч больше. Соперник - 10-й.