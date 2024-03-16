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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Топ-клуб Серии А поборется за звезду «Фейеноорда» Хименеса

16 Марта 2024 • 00:55 Комментировать
Херенвен
...
Фейеноорд
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17.03 16:30

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес остаётся на радарах у клубов из ведущих европейских чемпионатов.

22-летний футболист ярко проявил себя не только на нидерландских полях, но и в Лиге чемпионов, и уже предстоящим летом по мексиканцу могут поступить выгодные предложения. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Николо Скиры, за Хименесом продолжают следить скауты «Наполи» – они неоднократно присутствовали на матчах роттердамцев с целью изучения способностей форварда.

Трансферная стоимость Сантьяго Хименеса оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. В активе игрока 24 забитых гола в 34 матчах нынешней кампании.

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ХЕРЕНВЕН ФЕЙЕНООРД
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