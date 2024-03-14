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Хендерсон назвал ошибкой переезд в Саудовскую Аравию

14 Марта 2024 • 14:29 Комментировать

Прошлым летом Джордан Хендерсон перешёл в саудовский «Аль-Иттифак», где провёл всего полсезона. Минувшей зимой Хендо вернулся в Европу, заключив контракт с «Аяксом». Англичанин признаёт, что решение о переезде в Саудовскую Аравию было ошибочным.

«Теперь я понимаю, что футбол у меня в крови. Саудовская лига развивается, но мне это не подходит. Я совершил ошибку, перейдя туда. Теперь я счастлив здесь, в проекте «Аякса», - цитирует Хендерсона Het Parool.

За «Аякс» Джордан Хендерсон провёл семь официальных матчей, в которых отдал один голевой пас на партнёра.

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Аякс Джордан Хендерсон Аль-Иттифак ещё теги
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Сегодня, 14 Марта
14:29 · Нидерланды. Эредивизие
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