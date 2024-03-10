«Фейеноорд» разгромно обыграл «Хераклес»

25-й тур чемпионата Нидерландов закрыли «Фейеноорд» и «Хераклес». В этой паре не было ни намека на интригу, фаворит планомерно превращал в голы свой игровой перевес. Янкуба Минуте открыл счет в середине первого тайма ударом из пределов штрафной. Сантьяго Томас Хименес не мог промахнуться по итогам красивой комбинации. На 73-й минуте Игор Пайшао провел мастер-класс по реализации штрафных, закрутив мяч в сетку, - 3:0.

«Фейеноорд» идет вторым с отставанием в 10 очков от ПСВ. Соперник - 14-й.