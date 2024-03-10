Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» разгромно обыграл «Хераклес»

10 Марта 2024 • 23:57 Комментировать
Фейеноорд
3:0
Хераклес

25-й тур чемпионата Нидерландов закрыли «Фейеноорд» и «Хераклес». В этой паре не было ни намека на интригу, фаворит планомерно превращал в голы свой игровой перевес. Янкуба Минуте открыл счет в середине первого тайма ударом из пределов штрафной. Сантьяго Томас Хименес не мог промахнуться по итогам красивой комбинации. На 73-й минуте Игор Пайшао провел мастер-класс по реализации штрафных, закрутив мяч в сетку, - 3:0.

«Фейеноорд» идет вторым с отставанием в 10 очков от ПСВ. Соперник - 14-й.

Протокол игры  
Фейеноорд3:0Хераклес
(1:0) Минте Янкуба28'  
(2:0) Хименес Сантьяго Томас41'  
(3:0) Пайшао Игор73'  
Велленройтер ТимонГертрейда ЛютсхарелБелен ТомасГанцко ДавидХартман КвилиндсиТимбер Квинтен 71' (Лингр Ондржей ( 71') Зерруки Рамиз 84' (Миламбо Антони ( 84') Виффер МатсМинте Янкуба 71' (Пайшао Игор ( 71') Хименес Сантьяго Томас 79' (Уэда Аясэ ( 79') Иванушец Лука 71' (Ниукоп Барт ( 71')
Запасные: Лопес МаркосЛампру КостантиносСейер ЛеоВан Сас Микки
Браувер МикаэльВиекхофф Яннес 51' (Бакбоорд Навайо ( 51') Леердам Келвин 71' (Зонненберг Свен ( 71') Хоогма ДжастинОппегорд ФредрикДе Кеерсмакер БрайанХрустич АйдинЛимбомбе БрайанБрюин Джорди 71' (Брюнс Томас ( 71') Роскен Рубен 84' (Санкох Мохамед ( 84') Хорнкамп Ииц 84' (Энгельс Марио ( 84')
Запасные: Де Кейзер ФабианЯнсинк ТимлШеперман СэмВейинович МаркоВиллемс ДжетроБультман Стив
10 марта. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Хераклес

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Промес обратился к «Спартаку» Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» Гвардиола: «Мы хорошо начали, но «Ливерпуль» невероятен»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
12 Марта
18:16 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» продлил контракт с Хато, за которым следит «Арсенал» официально
11 Марта
11:00 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» набрал лишь сорок очков - такого слабого сезона у клуба не было с 1965 года
10 Марта
23:57 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» разгромно обыграл «Хераклес»
18:29 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» чудом не проиграл «Фортуне»
09 Марта
23:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг может вернуться в «Аякс» слухи
08 Марта
23:59 · Нидерланды. Эредивизие
Быстрый гол позволил ПСВ переиграть «Гоу Эхед Иглс»
07 Марта
16:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Дэвису в Нидерландах слухи
05 Марта
21:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может удивить новым главным тренером
09:38 · Германия. Бундеслига
Слот отреагировал на интерес «Баварии»
04 Марта
11:11 · Англия. Премьер-лига
Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб 1
03 Марта
18:28 · Нидерланды. Эредивизие
Лидеры Эредивизии, ПСВ и «Фейеноорд», не определили победителя
16:20 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» прервал серию неудач, одолев «Утрехт»
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Угальде сравнил «Зенит» с топ-командами Нидерландов
01 Марта
23:34 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба АПЛ готовы побороться с «Атлетико» за Сантьяго Хименеса слухи
29 Февраля
14:21 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» может оставить Деста на следующий сезон
Все новости
Рекомендуем