«Фейеноорд» разгромно обыграл «Хераклес»

25-й тур чемпионата Нидерландов закрыли «Фейеноорд» и «Хераклес». В этой паре не было ни намека на интригу, фаворит планомерно превращал в голы свой игровой перевес. Янкуба Минуте открыл счет в середине первого тайма ударом из пределов штрафной. Сантьяго Томас Хименес не мог промахнуться по итогам красивой комбинации. На 73-й минуте Игор Пайшао провел мастер-класс по реализации штрафных, закрутив мяч в сетку, - 3:0.
«Фейеноорд» идет вторым с отставанием в 10 очков от ПСВ. Соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Минте Янкуба28'
|(2:0) Хименес Сантьяго Томас41'
|(3:0) Пайшао Игор73'
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел•Белен Томас•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Тимбер Квинтен71' (Лингр Ондржей (71') •Зерруки Рамиз84' (Миламбо Антони (84') •Виффер Матс•Минте Янкуба71' (Пайшао Игор (71') •Хименес Сантьяго Томас79' (Уэда Аясэ (79') •Иванушец Лука71' (Ниукоп Барт (71')
Запасные: Лопес Маркос•Лампру Костантинос•Сейер Лео•Ван Сас Микки
Браувер Микаэль•Виекхофф Яннес51' (Бакбоорд Навайо (51') •Леердам Келвин71' (Зонненберг Свен (71') •Хоогма Джастин•Оппегорд Фредрик•Де Кеерсмакер Брайан•Хрустич Айдин•Лимбомбе Брайан•Брюин Джорди71' (Брюнс Томас (71') •Роскен Рубен84' (Санкох Мохамед (84') •Хорнкамп Ииц84' (Энгельс Марио (84')
10 марта. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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