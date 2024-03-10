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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» чудом не проиграл «Фортуне»

10 Марта 2024 • 18:29 Комментировать
Аякс
2:2
Фортуна Ситтард

В 25-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» играл дома против середняков из «Фортуны». На восьмой минуте Кеннет Тейлор в одиночку создал гол, прорвавшись к воротам и метко пробив. Сразу после перерыва Дерой Дуарте обыгрался с Джастином Лонвейком и сравнял счет. Иньиго Кордоба пробил в соперника, а Кай Сирхейс уверенно добил - 1:2. На 89-й минуте Йосип Шутало наносил удар - блокировано. Добивание Брайана Бробби стало голевым - 2:2.

«Аякс» идет на пятом месте, «Фортуна» - 10-я.

Протокол игры  
Аякс2:2Фортуна Ситтард
(1:0) Тейлор Кеннет8'  
  49'Дуарте Дерой (1:1)
  66'Сирхейс Кай (1:2)
(2:2) Бробби Брайан89'  
Рамай ДиантШутало ЙосипКаплан Ахметджан  90'Хато ЙоррельГуйер Тристан 80' (Гааей Антон ( 80') Соса Борна 62' (Ван ден Бомен Бранко ( 62') Хендерсон ДжорданМаннсверк Сиверт 62' (Боргес Карлос ( 62') Хлинссон Кристиан 62' (Бробби Брайан ( 62') Тейлор КеннетАкпом Чуба
Запасные: Рейкхофф ЮлианФитц-Джим КиянРульи ХеронимоПасвер РемкоМарта АрьяниМедич ЯковТахирович Бенджамин
Веррипс МихаэлПинту ИвуГут РодригоСиовас ДимитрисДейкс МитчеллОзьякуп Огузхан 76' (Да Крус Алессио ( 76') Дуарте ДеройЛонвейк Джастин 76' (Вут Симен ( 76') Оратмангун Рагнар 67' (Розье Лорейнц ( 67') Кордоба Иньиго 86' (Гриффит Иман ( 86') Сирхейс Кай 86' (Петерсон Кристофер ( 86')
Запасные: Маркело НатангелоФофана СадикХендрикс ТомВита РемиКопманс ЛюкБраф ДжейденХалилович Ален
10 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фортуна Ситтард

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Сегодня, 10 Марта
18:29
«Аякс» чудом не проиграл «Фортуне»
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