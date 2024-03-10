«Аякс» чудом не проиграл «Фортуне»

В 25-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» играл дома против середняков из «Фортуны». На восьмой минуте Кеннет Тейлор в одиночку создал гол, прорвавшись к воротам и метко пробив. Сразу после перерыва Дерой Дуарте обыгрался с Джастином Лонвейком и сравнял счет. Иньиго Кордоба пробил в соперника, а Кай Сирхейс уверенно добил - 1:2. На 89-й минуте Йосип Шутало наносил удар - блокировано. Добивание Брайана Бробби стало голевым - 2:2.

«Аякс» идет на пятом месте, «Фортуна» - 10-я.