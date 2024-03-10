«Аякс» чудом не проиграл «Фортуне»

В 25-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» играл дома против середняков из «Фортуны». На восьмой минуте Кеннет Тейлор в одиночку создал гол, прорвавшись к воротам и метко пробив. Сразу после перерыва Дерой Дуарте обыгрался с Джастином Лонвейком и сравнял счет. Иньиго Кордоба пробил в соперника, а Кай Сирхейс уверенно добил - 1:2. На 89-й минуте Йосип Шутало наносил удар - блокировано. Добивание Брайана Бробби стало голевым - 2:2.
«Аякс» идет на пятом месте, «Фортуна» - 10-я.
Протокол игры
|(1:0) Тейлор Кеннет8'
|49'Дуарте Дерой (1:1)
|66'Сирхейс Кай (1:2)
|(2:2) Бробби Брайан89'
Рамай Диант•Шутало Йосип•Каплан Ахметджан• 90'Хато Йоррель•Гуйер Тристан80' (Гааей Антон (80') •Соса Борна62' (Ван ден Бомен Бранко (62') •Хендерсон Джордан•Маннсверк Сиверт62' (Боргес Карлос (62') •Хлинссон Кристиан62' (Бробби Брайан (62') •Тейлор Кеннет•Акпом Чуба
Веррипс Михаэл•Пинту Иву•Гут Родриго•Сиовас Димитрис•Дейкс Митчелл•Озьякуп Огузхан76' (Да Крус Алессио (76') •Дуарте Дерой•Лонвейк Джастин76' (Вут Симен (76') •Оратмангун Рагнар67' (Розье Лорейнц (67') •Кордоба Иньиго86' (Гриффит Иман (86') •Сирхейс Кай86' (Петерсон Кристофер (86')
10 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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