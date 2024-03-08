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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Быстрый гол позволил ПСВ переиграть «Гоу Эхед Иглс»

08 Марта 2024 • 23:59 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
0:1
ПСВ
окончен

«Гоу Эхед Иглс» показывает хорошие результаты в этом сезоне и идёт на шестом месте в чемпионате Нидерландов. Вот только против лидирующего ПСВ ничего не удалось поделать. На 10-й минуте Серджиньо Дест метким ударом завершил быструю атаку лидеров. Коллектив из Эйндховена был сильнее по всем показателям, но счет все равно оставался скользким. В концовке Дест едва не оформил дубль, но ему помешала штанга. Аналогично каркас ворот помешал Жоану Бакайоко

ПСВ победил и уже в 13 очках от второго места.

Протокол игры  
Гоу Эхед Иглс0:1ПСВ
  10'Дест Серджиньо (0:1)
Де Ланге ЖеффриДейл Матс 79' (Тенгстедт Сёрен ( 79') Наубер ГерритКрамер ЙорисКюйперс БасЛинторст Эверт 66' (Батен Тибо ( 66') Виллюмссон ВиллюмБломме Ксандер 87' (Штоккерс Финн ( 87') Мартинсен ЯкобЭдвардсен Виктор 66' (Льянсана Энрик ( 66') Эдвардсен Оливер 79' (Лука Эверинк ( 79')
Запасные: Адеканье БоббиАмофа ДжамалДжеймс ДеанЯнсен СвенМалдер ЭрвинСаатоф Пим
Бенитес ВальтерТезе ДжорданОбиспо Армандо  22'  89'Боскальи ОливьеДест СерджиньоСхаутен ЙердиТиль Гус 66' (Бабади Исаак ( 66') Жуниор МауроЛосано Ирвинг 90' (Белла-Кочап Армель ( 90') Де Йонг Люк 85' (Пепи Рикардо ( 85') Тильман Малик 66' (Бакайоко Жоан ( 66')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойЛэнд ТайгоСамбо ШурандиВан Анхольт Патрик
08 марта. Стадион "Де Аделарсхорст".

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Гоу Эхед Иглс

Новости по матчу

07 Марта
23:40
Ставка и прогноз на матч Гоу Эхед Иглз — ПСВ чемпионата Нидерландов — 8 марта 2024
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