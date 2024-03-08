Быстрый гол позволил ПСВ переиграть «Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» показывает хорошие результаты в этом сезоне и идёт на шестом месте в чемпионате Нидерландов. Вот только против лидирующего ПСВ ничего не удалось поделать. На 10-й минуте Серджиньо Дест метким ударом завершил быструю атаку лидеров. Коллектив из Эйндховена был сильнее по всем показателям, но счет все равно оставался скользким. В концовке Дест едва не оформил дубль, но ему помешала штанга. Аналогично каркас ворот помешал Жоану Бакайоко

ПСВ победил и уже в 13 очках от второго места.