Быстрый гол позволил ПСВ переиграть «Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» показывает хорошие результаты в этом сезоне и идёт на шестом месте в чемпионате Нидерландов. Вот только против лидирующего ПСВ ничего не удалось поделать. На 10-й минуте Серджиньо Дест метким ударом завершил быструю атаку лидеров. Коллектив из Эйндховена был сильнее по всем показателям, но счет все равно оставался скользким. В концовке Дест едва не оформил дубль, но ему помешала штанга. Аналогично каркас ворот помешал Жоану Бакайоко
ПСВ победил и уже в 13 очках от второго места.
Протокол игры
|10'Дест Серджиньо (0:1)
Де Ланге Жеффри•Дейл Матс79' (Тенгстедт Сёрен (79') •Наубер Геррит•Крамер Йорис•Кюйперс Бас•Линторст Эверт66' (Батен Тибо (66') •Виллюмссон Виллюм•Бломме Ксандер87' (Штоккерс Финн (87') •Мартинсен Якоб•Эдвардсен Виктор66' (Льянсана Энрик (66') •Эдвардсен Оливер79' (Лука Эверинк (79')
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Обиспо Армандо 22'• 89'Боскальи Оливье•Дест Серджиньо•Схаутен Йерди•Тиль Гус66' (Бабади Исаак (66') •Жуниор Мауро•Лосано Ирвинг90' (Белла-Кочап Армель (90') •Де Йонг Люк85' (Пепи Рикардо (85') •Тильман Малик66' (Бакайоко Жоан (66')
08 марта. Стадион "Де Аделарсхорст".
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