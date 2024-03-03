Лидеры Эредивизии, ПСВ и «Фейеноорд», не определили победителя

В 24-м туре Эредивизии сражались лидеры, ПСВ и «Фейеноорд». Уже на четвертой минуте Люк де Йонг сделал все для голевого удара Малика Тильмана. После ошибки Оливье Боскальи Янкуба Минуте легко сравнял счет. После перерыва Лютсхарел Гертрейда вывел на пустую часть ворот Сантьяго Хименеса - 1:2. Вскоре де Йонг создал момент для вышедшего на замену Гуса Тиля, и тот с лета вонзил мяч в сетку.

Боевой матч завершился вничью 2:2, ПСВ продолжает лидировать с запасом в 10 очков от «Фейеноорда».