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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Лидеры Эредивизии, ПСВ и «Фейеноорд», не определили победителя

03 Марта 2024 • 18:28 Комментировать
ПСВ
2:2
Фейеноорд

В 24-м туре Эредивизии сражались лидеры, ПСВ и «Фейеноорд». Уже на четвертой минуте Люк де Йонг сделал все для голевого удара Малика Тильмана. После ошибки Оливье Боскальи Янкуба Минуте легко сравнял счет. После перерыва Лютсхарел Гертрейда вывел на пустую часть ворот Сантьяго Хименеса - 1:2. Вскоре де Йонг создал момент для вышедшего на замену Гуса Тиля, и тот с лета вонзил мяч в сетку.

Боевой матч завершился вничью 2:2, ПСВ продолжает лидировать с запасом в 10 очков от «Фейеноорда».

Протокол игры  
ПСВ2:2Фейеноорд
(1:0) Тильман Малик4'  
  22'Минте Янкуба (1:1)
  61'Хименес Сантьяго Томас (1:2)
(2:2) Тиль Гус71'  
Бенитес ВальтерТезе Джордан  45'Рамальо Андре  51' 64' (Тиль Гус ( 64') Боскальи ОливьеДест СерджиньоСхаутен ЙердиЖуниор Мауро 85' (Бабади Исаак ( 85') Бакайоко Жоан 85' (Обиспо Армандо ( 85') Тильман Малик  55'Лосано Ирвинг  90'Де Йонг Люк
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойПепи РикардоБелла-Кочап АрмельЛэнд ТайгоСамбо ШурандиВан Анхольт Патрик
Велленройтер ТимонГертрейда Лютсхарел  59'Белен ТомасГанцко ДавидХартман Квилиндси 87' (Лопес Маркос ( 87') Тимбер Квинтен  83'Зерруки Рамиз  55'Виффер МатсМинте Янкуба 75' (Ниукоп Барт ( 75') Хименес Сантьяго ТомасМиламбо Антони 67' (Иванушец Лука ( 67')
Запасные: Уэда АясэДживайро РидПайшао ИгорЛампру КостантиносСейер ЛеоВан Сас Микки
03 марта. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд ПСВ

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