Лидеры Эредивизии, ПСВ и «Фейеноорд», не определили победителя

В 24-м туре Эредивизии сражались лидеры, ПСВ и «Фейеноорд». Уже на четвертой минуте Люк де Йонг сделал все для голевого удара Малика Тильмана. После ошибки Оливье Боскальи Янкуба Минуте легко сравнял счет. После перерыва Лютсхарел Гертрейда вывел на пустую часть ворот Сантьяго Хименеса - 1:2. Вскоре де Йонг создал момент для вышедшего на замену Гуса Тиля, и тот с лета вонзил мяч в сетку.
Боевой матч завершился вничью 2:2, ПСВ продолжает лидировать с запасом в 10 очков от «Фейеноорда».
Протокол игры
|(1:0) Тильман Малик4'
|22'Минте Янкуба (1:1)
|61'Хименес Сантьяго Томас (1:2)
|(2:2) Тиль Гус71'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан• 45'Рамальо Андре 51'64' (Тиль Гус (64') •Боскальи Оливье•Дест Серджиньо•Схаутен Йерди•Жуниор Мауро85' (Бабади Исаак (85') •Бакайоко Жоан85' (Обиспо Армандо (85') •Тильман Малик• 55'Лосано Ирвинг• 90'Де Йонг Люк
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел• 59'Белен Томас•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси87' (Лопес Маркос (87') •Тимбер Квинтен• 83'Зерруки Рамиз• 55'Виффер Матс•Минте Янкуба75' (Ниукоп Барт (75') •Хименес Сантьяго Томас•Миламбо Антони67' (Иванушец Лука (67')
03 марта. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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