«Аякс» прервал серию неудач, одолев «Утрехт»

Не побеждавший с января «Аякс» в воскресенье принимал «Утрехт», выигравший четыре матча подряд. В конце первого тайма амстердамцы провели опасную атаку, и Брайан Бробби стал автором первого гола. На 77-й минуте форвард ассистировал Кеннету Тейлору - 2:0. Тут же прямую красную карточку получил Девайн Ренсх.

«Аякс» поднялся на пятое место, противник остается восьмым.