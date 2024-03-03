«Аякс» прервал серию неудач, одолев «Утрехт»

Не побеждавший с января «Аякс» в воскресенье принимал «Утрехт», выигравший четыре матча подряд. В конце первого тайма амстердамцы провели опасную атаку, и Брайан Бробби стал автором первого гола. На 77-й минуте форвард ассистировал Кеннету Тейлору - 2:0. Тут же прямую красную карточку получил Девайн Ренсх.
«Аякс» поднялся на пятое место, противник остается восьмым.
Протокол игры
|(1:0) Бробби Брайан39'
|(2:0) Тейлор Кеннет77'
Рамай Диант•Ренсх Девайн• 83'Каплан Ахметджан•Хато Йоррель•Гуйер Тристан•Соса Борна•Хлинссон Кристиан85' (Медич Яков (85') •Хендерсон Джордан•Маннсверк Сиверт 65'78' (Ван ден Бомен Бранко (78') •Тейлор Кеннет90' (Акпом Чуба (90') •Бробби Брайан90' (Тахирович Бенджамин (90')
Брандерхорст Маттейс•Тер Авест Хидде67' (Боздоган Джан (67') •Ван дер Хорн Майк•Виргевер Ник•Эль-Каруани Суфьян67' (Йенсен Виктор (67') •Фрауло Оскар•Фламинго Райан• 42'Азаркан Маруан 36'46' (Оккельс Йеппе (46') •Тоорнстра Йенс67' (Икбал Зидан (67') •Бауссайд Отман85' (Jesse van de Haar (85') •Ламмерс Сэм
03 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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