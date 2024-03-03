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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» прервал серию неудач, одолев «Утрехт»

03 Марта 2024 • 16:20 Комментировать
Аякс
2:0
Утрехт
окончен

Не побеждавший с января «Аякс» в воскресенье принимал «Утрехт», выигравший четыре матча подряд. В конце первого тайма амстердамцы провели опасную атаку, и Брайан Бробби стал автором первого гола. На 77-й минуте форвард ассистировал Кеннету Тейлору - 2:0. Тут же прямую красную карточку получил Девайн Ренсх.

«Аякс» поднялся на пятое место, противник остается восьмым.

Протокол игры  
Аякс2:0Утрехт
(1:0) Бробби Брайан39'  
(2:0) Тейлор Кеннет77'  
Рамай ДиантРенсх Девайн  83'Каплан АхметджанХато ЙоррельГуйер ТристанСоса БорнаХлинссон Кристиан 85' (Медич Яков ( 85') Хендерсон ДжорданМаннсверк Сиверт  65' 78' (Ван ден Бомен Бранко ( 78') Тейлор Кеннет 90' (Акпом Чуба ( 90') Бробби Брайан 90' (Тахирович Бенджамин ( 90')
Запасные: Рейкхофф ЮлианГортер ДжейФитц-Джим КиянРульи ХеронимоБоргес Карлос
Брандерхорст МаттейсТер Авест Хидде 67' (Боздоган Джан ( 67') Ван дер Хорн МайкВиргевер НикЭль-Каруани Суфьян 67' (Йенсен Виктор ( 67') Фрауло ОскарФламинго Райан  42'Азаркан Маруан  36' 46' (Оккельс Йеппе ( 46') Тоорнстра Йенс 67' (Икбал Зидан ( 67') Бауссайд Отман 85' (Jesse van de Haar ( 85') Ламмерс Сэм
Запасные: Вестерлунн НикласБлейк АдрианВан дер Марел МаркНейхейс ТейменБаркас ВасилисЛидберг Исак
03 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Аякс Утрехт

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