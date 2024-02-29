«Барселона» может оставить Деста на следующий сезон

Каталонская «Барселона» впечатлена выступлениями правого защитника Серджино Деста в нынешнем сезоне. Напомним, нидерландец на правах аренды защищает цвета ПСВ Эйндховена.

Как сообщает журналист Дидак Пейрет, «Барселона» может оставить защитника в команде на следующий сезон. Напомним, ранее Дест получал несколько шансов заиграть на «Камп Ноу», но не смог ими воспользоваться и показывал блеклую игру.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Дест отметился одним голом и пятью результативными передачами. В прошлом сезоне Серджино выступал на правах аренды за итальянский «Милан», где не смог показать ничего особенного.