Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Барселона» может оставить Деста на следующий сезон

29 Февраля 2024 • 14:21 Комментировать
ПСВ
...
Фейеноорд
03.03 16:30

Каталонская «Барселона» впечатлена выступлениями правого защитника Серджино Деста в нынешнем сезоне. Напомним, нидерландец на правах аренды защищает цвета ПСВ Эйндховена.

Как сообщает журналист Дидак Пейрет, «Барселона» может оставить защитника в команде на следующий сезон. Напомним, ранее Дест получал несколько шансов заиграть на «Камп Ноу», но не смог ими воспользоваться и показывал блеклую игру.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Дест отметился одним голом и пятью результативными передачами. В прошлом сезоне Серджино выступал на правах аренды за итальянский «Милан», где не смог показать ничего особенного.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСВ Серджино Дест ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСВ ФЕЙЕНООРД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале ​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» Появился человек, который может сорвать переход Мбаппе в «Реал» ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал»
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть ​«Какой позор»: «Реал» пожаловался на судейство Замена Хави или Клоппу: итальянский топ-тренер заинтересовал «Барселону» и «Ливерпуль» «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Канарейкин: Болельщики надеются, что «Спартак» далеко пройдёт в плей-офф в этом году Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Февраля
14:21 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» может оставить Деста на следующий сезон
27 Февраля
20:47 · Англия. Премьер-лига
Ассистент Клоппа может получить работу в другом клубе слухи
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового вратаря
26 Февраля
00:31 · Нидерланды. Эредивизие
​ПСВ уже дважды выиграл на выезде с разницей в шесть мячей - в 21-м веке такого в Эредивизии ещё не было
00:01 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» установил абсолютный рекорд чемпионата Нидерландов
25 Февраля
21:14 · Нидерланды. Эредивизие
«АЗ Алкмаар» продлил неудачную серию «Аякса»
18:33 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» уверенно разобрался с «Алмере Сити»
00:28 · Нидерланды. Эредивизие
Только два игрока опережают Люка де Йонга по хет-трикам в чемпионате Нидерландов в 21 веке
24 Февраля
23:54 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 7 голов в гостях у середняка
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Фейеноорд» повесил ценник на свою главную звезду
22 Февраля
14:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Николаеску: «Переход Иона в российский клуб не исключён»
21 Февраля
23:48 · Англия. Премьер-лига
У Эриксена появился новый вариант продолжения карьеры слухи
14:26 · Нидерланды. Эредивизие
Ван дер Ваарт раскритиковал «Аякс» за трансфер Хендерсона
04:53 · Нидерланды. Эредивизие
​Шоне установил рекорд Эредивизии для иностранных игроков
20 Февраля
14:07 · Нидерланды. Эредивизие
Люк де Йонг: «Очень горд, что болельщики «Барселоны» пели моё имя на «Камп Ноу» 1
Все новости
Рекомендуем