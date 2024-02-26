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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​ПСВ уже дважды выиграл на выезде с разницей в шесть мячей - в 21-м веке такого в Эредивизии ещё не было

26 Февраля 2024 • 00:31 Комментировать
ПЕК Зволле
1:7
ПСВ

В двадцать третьем туре чемпионата Нидерландов лидирующий в турнирной таблице ПСВ обыграл на выезде «Зволле» со счетом 7:1 - таким же, как в памятном матче сборных Португалии и России двадцать лет тому назад.

Для гегемона нидерландского футбола это была уже вторая гостевая победа в текущем сезоне с разницей в шесть или более мячей - ранее со счетом 6:0 был обыгран «Хераклес». Последней командой, которая добивалась двух или более побед с разницей в шесть мячей на выезде, был амстердамский «Аякс» в сезоне 1997/1998.

В следующем туре чемпионата ПСВ предстоит сыграть с «Фейеноордом», это случится третьего марта.


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