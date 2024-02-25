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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» уверенно разобрался с «Алмере Сити»

25 Февраля 2024 • 18:33 Комментировать
Алмере Сити
0:2
Фейеноорд
окончен

В 23-м туре Эредивизии «Фейеноорд» играл на выезде против середняков из «Алмере Сити». Лютсхарел Гертрейда довольно быстро отправил мяч в сетку, но из офсайда. Первый гол по правилам был забит на 72-й минуте. Янкуба Минте отличился у роттердамцев. Он же снял все вопросы в компенсированное время - 0:2.

«Фейеноорд» по-прежнему второй с отставанием от лидеров из ПСВ в 10 очков, противник делит 10-е место.

Протокол игры  
Алмере Сити0:2Фейеноорд
  72'Минте Янкуба (0:1)
  90'Минте Янкуба (0:2)
Баккер НординАкуджоби ХамдиМбе Со Лоик 74' (Барбе Тео ( 74') Ван Брюген ДамианФлоранюс ШерелВан Де Камп Йокем Ритмистер 60' (Налич Ади ( 60'  84') Пенья Альваро  26' 60' (Коррин Милан ( 60') Катлайн ЙоаннВан ла Парра Райив 80' (Китала Янн ( 80') Робине ТомаХансен Корнелиус  58' 60' (Ван Дайвен Джейсон ( 60')
Запасные: Паскуаль ХосеМаменги КристоферКеллер СтейнПост ДанниМаттуар ФезЭсаяс МарселенсиоРадлингер Самуэль
Велленройтер ТимонГертрейда ЛютсхарелБелен ТомасГанцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер МатсТимбер Квинтен  74'Зерруки Рамиз 69' (Джаханбахш Алиреза ( 69') Пайшао Игор 61' (Минте Янкуба ( 61') Хименес Сантьяго Томас 69' (Уэда Аясэ ( 69') Иванушец Лука 69' (Стенгс Келвин ( 69')
Запасные: Лопес МаркосМиламбо АнтониДживайро РидЛампру КостантиносЛингр ОндржейСейер ЛеоВан Сас Микки
25 февраля. Стадион "Yanmar Stadion".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Алмере Сити

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