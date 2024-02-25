«Фейеноорд» уверенно разобрался с «Алмере Сити»

В 23-м туре Эредивизии «Фейеноорд» играл на выезде против середняков из «Алмере Сити». Лютсхарел Гертрейда довольно быстро отправил мяч в сетку, но из офсайда. Первый гол по правилам был забит на 72-й минуте. Янкуба Минте отличился у роттердамцев. Он же снял все вопросы в компенсированное время - 0:2.

«Фейеноорд» по-прежнему второй с отставанием от лидеров из ПСВ в 10 очков, противник делит 10-е место.