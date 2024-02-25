«Фейеноорд» уверенно разобрался с «Алмере Сити»

В 23-м туре Эредивизии «Фейеноорд» играл на выезде против середняков из «Алмере Сити». Лютсхарел Гертрейда довольно быстро отправил мяч в сетку, но из офсайда. Первый гол по правилам был забит на 72-й минуте. Янкуба Минте отличился у роттердамцев. Он же снял все вопросы в компенсированное время - 0:2.
«Фейеноорд» по-прежнему второй с отставанием от лидеров из ПСВ в 10 очков, противник делит 10-е место.
Протокол игры
|72'Минте Янкуба (0:1)
|90'Минте Янкуба (0:2)
Баккер Нордин•Акуджоби Хамди•Мбе Со Лоик74' (Барбе Тео (74') •Ван Брюген Дамиан•Флоранюс Шерел•Ван Де Камп Йокем Ритмистер60' (Налич Ади (60') • 84'Пенья Альваро 26'60' (Коррин Милан (60') •Катлайн Йоанн•Ван ла Парра Райив80' (Китала Янн (80') •Робине Тома•Хансен Корнелиус 58'60' (Ван Дайвен Джейсон (60')
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел•Белен Томас•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Тимбер Квинтен• 74'Зерруки Рамиз69' (Джаханбахш Алиреза (69') •Пайшао Игор61' (Минте Янкуба (61') •Хименес Сантьяго Томас69' (Уэда Аясэ (69') •Иванушец Лука69' (Стенгс Келвин (69')
25 февраля. Стадион "Yanmar Stadion".
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