Только два игрока опережают Люка де Йонга по хет-трикам в чемпионате Нидерландов в 21 веке

Нападающий ПСВ Люк де Йонг помог своей команде разгромить «Зволле» (7:1).

Капитан эйндховенцев поразил ворота соперников на 32-й, 51-й и 71-й минутах. По данным Opta, этот хет-трик стал для де Йонга восьмым в рамках чемпионата Нидерландов, и с начала 21 века только Дирк Кёйт и Клаас-Ян Хунтелаар забивали по три мяча за игру чаще (по девять раз).

В активе Люка де Йонга в общей сложности 31 гол и 12 ассистов в 36 матчах за ПСВ в нынешнем сезоне во всех соревнованиях. В Эредивизи 33-летний форвард отличился 22 раза в 23 встречах.

После 23 туров ПСВ лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Фейеноорд» на 13 очков при одном матче в запасе у роттердамцев.