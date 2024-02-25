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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Только два игрока опережают Люка де Йонга по хет-трикам в чемпионате Нидерландов в 21 веке

25 Февраля 2024 • 00:28 Комментировать
ПЕК Зволле
1:7
ПСВ

Нападающий ПСВ Люк де Йонг помог своей команде разгромить «Зволле» (7:1).

Капитан эйндховенцев поразил ворота соперников на 32-й, 51-й и 71-й минутах. По данным Opta, этот хет-трик стал для де Йонга восьмым в рамках чемпионата Нидерландов, и с начала 21 века только Дирк Кёйт и Клаас-Ян Хунтелаар забивали по три мяча за игру чаще (по девять раз).

В активе Люка де Йонга в общей сложности 31 гол и 12 ассистов в 36 матчах за ПСВ в нынешнем сезоне во всех соревнованиях. В Эредивизи 33-летний форвард отличился 22 раза в 23 встречах.

После 23 туров ПСВ лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Фейеноорд» на 13 очков при одном матче в запасе у роттердамцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Дирк Кёйт ПСВ Клаас-Ян Хунтелаар Люк Де Йонг ещё теги

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