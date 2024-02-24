ПСВ забил 7 голов в гостях у середняка

В 23-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ гостил у «ПЕК Зволле». Лидеры сезона выиграли первый тайм со счетом 2:1, а после перерыва забили сразу пять безответных голов - 7:1. Люк де Йонг оформил хет-трик, а Жоан Бакайоко - дубль.
ПСВ оторвался от ближайшего конкурента на 13 очков, соперник делит 10-е место.
Протокол игры
|29'Бакайоко Жоан (0:1)
|32'Де Йонг Люк (0:2)
|(1:2) Рейндерс Элиано41'
|51'Де Йонг Люк (1:3)
|61'Бакайоко Жоан (1:4)
|71'Де Йонг Люк (1:5)
|74'Керстен Сэм (1:6)
|86'Пепи Рикардо (1:7)
Схенделаар Яспер•Ван Полен Брам• 60'Керстен Сэм•Лам Томас•Ансельмо Гарсия-Макналти68' (Ван Дер Хар Дамиан (68') •Эль-Аззузи Ануар•Ван Ден Берг Дэйв• 47'Намли Юнес•Веланас Одиссеус69' (Крастев Филип (69') •Рейндерс Элиано69' (Ван дер Ватер Силвестр (69') •Тай Леннарт
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре70' (Жуниор Мауро (70') •Боскальи Оливье83' (Обиспо Армандо (83') •Дест Серджиньо•Схаутен Йерди•Веерман Йоэй83' (Лэнд Тайго (83') •Бакайоко Жоан69' (Тильман Малик (69') •Бабади Исаак•Лосано Ирвинг•Де Йонг Люк72' (Пепи Рикардо (72')
24 февраля. Стадион "МАК3ПАРК".
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