Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ забил 7 голов в гостях у середняка

24 Февраля 2024 • 23:54 Комментировать
ПЕК Зволле
1:7
ПСВ
окончен

В 23-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ гостил у «ПЕК Зволле». Лидеры сезона выиграли первый тайм со счетом 2:1, а после перерыва забили сразу пять безответных голов - 7:1. Люк де Йонг оформил хет-трик, а Жоан Бакайоко - дубль.

ПСВ оторвался от ближайшего конкурента на 13 очков, соперник делит 10-е место.

Протокол игры  
ПЕК Зволле1:7ПСВ
  29'Бакайоко Жоан (0:1)
  32'Де Йонг Люк (0:2)
(1:2) Рейндерс Элиано41'  
  51'Де Йонг Люк (1:3)
  61'Бакайоко Жоан (1:4)
  71'Де Йонг Люк (1:5)
  74'Керстен Сэм (1:6)
  86'Пепи Рикардо (1:7)
Схенделаар ЯсперВан Полен Брам  60'Керстен СэмЛам ТомасАнсельмо Гарсия-Макналти 68' (Ван Дер Хар Дамиан ( 68') Эль-Аззузи АнуарВан Ден Берг Дэйв  47'Намли ЮнесВеланас Одиссеус 69' (Крастев Филип ( 69') Рейндерс Элиано 69' (Ван дер Ватер Силвестр ( 69') Тай Леннарт
Запасные: Хауптмейер МайкMohamed OukhattouTeun GijselhartВеллиос АпостолосЦиборра ЛеннартФонтана ЭнтониФермеер Кеннет
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре 70' (Жуниор Мауро ( 70') Боскальи Оливье 83' (Обиспо Армандо ( 83') Дест СерджиньоСхаутен ЙердиВеерман Йоэй 83' (Лэнд Тайго ( 83') Бакайоко Жоан 69' (Тильман Малик ( 69') Бабади ИсаакЛосано ИрвингДе Йонг Люк 72' (Пепи Рикардо ( 72')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойБелла-Кочап АрмельСамбо ШурандиВан Анхольт Патрик
24 февраля. Стадион "МАК3ПАРК".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПЕК Зволле

Новости по матчу

24 Февраля
23:54
ПСВ забил 7 голов в гостях у середняка
20 Февраля
14:07
Люк де Йонг: «Очень горд, что болельщики «Барселоны» пели моё имя на «Камп Ноу» 1
11:09
«ПСЖ» придётся заплатить ПСВ бонусы, если Симонс вернётся летом
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро «Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро Клопп принял решение по будущему «Бавария» приняла решение по Моуринью Венгер: «Стоит ли «Ливерпулю» прислушаться к совету Клоппа? Я так не думаю»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» ​Месси выступил с заявлением Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Московское «Динамо» одержало восьмую победу подряд в КХЛ, переиграв «Адмирал» Чесноков высказался о сотрудничестве между Медведевым и Симоном Селиваненко высказался о предстоящем финале турнира в Дохе между Хачановым и Меншиком Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Калинской и Паолини Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Валвейк Валвейк
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
0
1
2.35 3.45 2.85
Видео
Окончен
ПЕК Зволле ПЕК Зволле
ПСВ ПСВ
1
7
10.00 6.60 1.21
Видео
77 мин
НЕК Неймеген НЕК Неймеген
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
2
0
1.91 3.75 3.55
Видео
25.02.24 в 14:15
Эксельсиор Эксельсиор
Витесс Витесс
2.04 3.75 3.20
Видео
25.02.24 в 16:30
Твенте Твенте
Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс
1.48 4.50 5.80
Видео
25.02.24 в 16:30
Алмере Сити Алмере Сити
Фейеноорд Фейеноорд
9.20 5.60 1.28
Видео
25.02.24 в 18:45
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
Аякс Аякс
2.19 3.70 2.90
Видео
25.02.24 в 22:00
Волендам Волендам
Херенвен Херенвен
3.65 3.85 1.86
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Февраля
00:28 · Нидерланды. Эредивизие
Только два игрока опережают Люка де Йонга по хет-трикам в чемпионате Нидерландов в 21 веке
24 Февраля
23:54 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 7 голов в гостях у середняка
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Фейеноорд» повесил ценник на свою главную звезду
22 Февраля
14:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Николаеску: «Переход Иона в российский клуб не исключён»
21 Февраля
23:48 · Англия. Премьер-лига
У Эриксена появился новый вариант продолжения карьеры слухи
14:26 · Нидерланды. Эредивизие
Ван дер Ваарт раскритиковал «Аякс» за трансфер Хендерсона
04:53 · Нидерланды. Эредивизие
​Шоне установил рекорд Эредивизии для иностранных игроков
20 Февраля
14:07 · Нидерланды. Эредивизие
Люк де Йонг: «Очень горд, что болельщики «Барселоны» пели моё имя на «Камп Ноу» 1
11:09 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» придётся заплатить ПСВ бонусы, если Симонс вернётся летом
19 Февраля
22:10 · Россия. Премьер-лига
В Нидерландах планируют снять сериал о Промесе
00:49 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» задействовал 29-го игрока - это повторение клубного рекорда
18 Февраля
20:47 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» на последних минутах расколдовал ворота «Валвейка»
18:37 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» потерял очки в третьем матче подряд
16:35 · Нидерланды. Эредивизие
​«Утрехт» установил клубный рекорд
15 Февраля
21:31 · Англия. Премьер-лига
​Поттера считают возможным наставником «Аякса»
Все новости
Рекомендуем