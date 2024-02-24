ПСВ забил 7 голов в гостях у середняка

В 23-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ гостил у «ПЕК Зволле». Лидеры сезона выиграли первый тайм со счетом 2:1, а после перерыва забили сразу пять безответных голов - 7:1. Люк де Йонг оформил хет-трик, а Жоан Бакайоко - дубль.

ПСВ оторвался от ближайшего конкурента на 13 очков, соперник делит 10-е место.