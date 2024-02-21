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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Шоне установил рекорд Эредивизии для иностранных игроков

21 Февраля 2024 • 04:53 Комментировать

В минувшие выходные состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Нидерландов. Амстердамский «Аякс» принимал дома НЕК из Неймегена, в составе которого на поле вышел датский футболист Лассе Шоне, сыгравший против своего бывшего клуба - несколько лет назад, когда «Аяксом» руководил Эрик тен Хаг, Шоне защищал его цвета.

Для датского игрока это было 434-е появление на поле в матче чемпионата Нидерландов, и, тем самым, Шоне установил новый рекорд. Дело в том, что предыдущий обладатель рекорда, южноафриканский потомок буров Ханс Вонк, сыграл в своей карьере 433 матча в Эредивизии, большую часть из них за «Херенвен» (но успел также поиграть и за «Аякс»).

Теперь самым опытным иностранцем в истории Эредивизии стал Шоне.


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Аякс Нек Неймеген Лассе Шоне Ханс Вонк ещё теги
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