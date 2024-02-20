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Люк де Йонг: «Очень горд, что болельщики «Барселоны» пели моё имя на «Камп Ноу»

20 Февраля 2024 • 14:07 Комментировать (1)
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Люк де Йонг очень горд тем, что болельщики «сине-гранатовых» в своё время распевали его имя на «Камп Ноу».

«Зимой 2022 года я принял решение остаться в «Барселоне». С тех пор мне удалось забить несколько важных голов, большинство из которых были забиты головой. Практически перед каждым угловым болельщики на «Камп Ноу» пели моё имя. Я очень горд этим», – цитирует де Йонга The Guardian.

В данный момент де Йонг выступает на родине за ПСВ Эйндховен. В этом розыгрыше чемпионата Нидерландов 33-летний нападающий забил 19 голов и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Люк Де Йонг

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Комментарии (1) Все комментарии
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pol-black
20 Февраля 2024 в 14:50
вообще не понимаю,почему решили от него избавиться. провёл отличный отрезок. понадеялись на Лёву. Обамеянг тоже хорошо себя проявил, и тоже от него избавились.
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