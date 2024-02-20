Люк де Йонг: «Очень горд, что болельщики «Барселоны» пели моё имя на «Камп Ноу»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Люк де Йонг очень горд тем, что болельщики «сине-гранатовых» в своё время распевали его имя на «Камп Ноу».

«Зимой 2022 года я принял решение остаться в «Барселоне». С тех пор мне удалось забить несколько важных голов, большинство из которых были забиты головой. Практически перед каждым угловым болельщики на «Камп Ноу» пели моё имя. Я очень горд этим», – цитирует де Йонга The Guardian.

В данный момент де Йонг выступает на родине за ПСВ Эйндховен. В этом розыгрыше чемпионата Нидерландов 33-летний нападающий забил 19 голов и отдал 8 результативных передач.