«Аякс» задействовал 29-го игрока - это повторение клубного рекорда

В матче двадцать второго тура чемпионата Нидерландов «Аякс» принимал дома НЕК из Неймегена и не сумел переиграть соперника - матч окончился со счетом 2:2.

В ходе матча «Аякс» задействовал дебютанта сезона - на поле в стартовом составе появился Джейдон Банель. Как оказалось, он стал уже 29-м игроком, задействованным в этом сезоне находящимся в кризисе клубом. Это стало повторением клубного рекорда, потому что в сезоне 1996/1997 клуб уже задействовал такое же количество футболистов по ходу всего чемпионата.

Но, так как впереди еще двенадцать туров, то у «Аякса» есть все шансы установить новый рекорд.