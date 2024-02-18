«Фейеноорд» на последних минутах расколдовал ворота «Валвейка»

22-й тур чемпионата Нидерландов завершился матчем между «Фейеноордом» и «Валвейком». Сантьяго Хименес едва не открыл счет в дебюте - мяч выбит с ленточки. Янкуба Минте опасно бил - парировано. Лютсхарел Гертрейда головой едва не поразил цель, и снова вратарь выручил. Голкипер Эттьен Вассен сыграл рукой за пределами своей штрафной - удаление на 35-й минуте. Матс Виффер в убойной позиции не попал в рамку. Лука Иванушец стрельнул в перекладину. Аясэ Уэда наконец-то отправил мяч в сетку ворот гостей, но ВАР показал, что мяч ранее покинул пределы поля, 0:0. Лишь на 85-й минуте Виффер с нескольких метров открыл счет.
«Фейеноорд» продолжает идти вторым с отставанием в 10 очков от лидера, противник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Виффер Матс85'
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел•Белен Томас46' (Уэда Аясэ (46') •Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Тимбер Квинтен•Минте Янкуба61' (Пайшао Игор (61') •Стенгс Келвин46' (Ниукоп Барт (46') •Иванушец Лука78' (Сейер Лео (78') •Хименес Сантьяго Томас87' (Миламбо Антони (87')
Вассен Этьенн• 35'Леливелд Юлиан 23'46' (Гаари Жюрьен (46') •Адевойе Шоун•Ван ден Бёйс Дарио•Мейерс Арон63' (Лутонда Тьерри (63') •Румерату Годфрид•Укили Яссин•Клеонизе Денильо39' (Хауэн Йерун (39') •Нимейер Рёвен 35'82' (Такидин Ильяс (82') •Локеза Крис•Мин Давид82' (Маргарет Рихонелл (82')
18 февраля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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