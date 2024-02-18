«Фейеноорд» на последних минутах расколдовал ворота «Валвейка»

22-й тур чемпионата Нидерландов завершился матчем между «Фейеноордом» и «Валвейком». Сантьяго Хименес едва не открыл счет в дебюте - мяч выбит с ленточки. Янкуба Минте опасно бил - парировано. Лютсхарел Гертрейда головой едва не поразил цель, и снова вратарь выручил. Голкипер Эттьен Вассен сыграл рукой за пределами своей штрафной - удаление на 35-й минуте. Матс Виффер в убойной позиции не попал в рамку. Лука Иванушец стрельнул в перекладину. Аясэ Уэда наконец-то отправил мяч в сетку ворот гостей, но ВАР показал, что мяч ранее покинул пределы поля, 0:0. Лишь на 85-й минуте Виффер с нескольких метров открыл счет.

«Фейеноорд» продолжает идти вторым с отставанием в 10 очков от лидера, противник - третий с конца.