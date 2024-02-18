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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» на последних минутах расколдовал ворота «Валвейка»

18 Февраля 2024 • 20:47 Комментировать
Фейеноорд
1:0
Валвейк
окончен

22-й тур чемпионата Нидерландов завершился матчем между «Фейеноордом» и «Валвейком». Сантьяго Хименес едва не открыл счет в дебюте - мяч выбит с ленточки. Янкуба Минте опасно бил - парировано. Лютсхарел Гертрейда головой едва не поразил цель, и снова вратарь выручил. Голкипер Эттьен Вассен сыграл рукой за пределами своей штрафной - удаление на 35-й минуте. Матс Виффер в убойной позиции не попал в рамку. Лука Иванушец стрельнул в перекладину. Аясэ Уэда наконец-то отправил мяч в сетку ворот гостей, но ВАР показал, что мяч ранее покинул пределы поля, 0:0. Лишь на 85-й минуте Виффер с нескольких метров открыл счет.

«Фейеноорд» продолжает идти вторым с отставанием в 10 очков от лидера, противник - третий с конца.

Протокол игры  
Фейеноорд1:0Валвейк
(1:0) Виффер Матс85'  
Велленройтер ТимонГертрейда ЛютсхарелБелен Томас 46' (Уэда Аясэ ( 46') Ганцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер МатсТимбер КвинтенМинте Янкуба 61' (Пайшао Игор ( 61') Стенгс Келвин 46' (Ниукоп Барт ( 46') Иванушец Лука 78' (Сейер Лео ( 78') Хименес Сантьяго Томас 87' (Миламбо Антони ( 87')
Запасные: Зерруки РамизЛопес МаркосДживайро РидЛампру КостантиносЛингр ОндржейВан Сас Микки
Вассен Этьенн  35'Леливелд Юлиан  23' 46' (Гаари Жюрьен ( 46') Адевойе ШоунВан ден Бёйс ДариоМейерс Арон 63' (Лутонда Тьерри ( 63') Румерату ГодфридУкили ЯссинКлеонизе Денильо 39' (Хауэн Йерун ( 39') Нимейер Рёвен  35' 82' (Такидин Ильяс ( 82') Локеза КрисМин Давид 82' (Маргарет Рихонелл ( 82')
Запасные: Брума ДжеффриФелида КевинВруг ПатрикКрамер МихилСпенкелинк МаркСтеванович ФилипВайдманн Дауда
18 февраля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Валвейк

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Сегодня, 18 Февраля
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