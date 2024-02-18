«Аякс» потерял очки в третьем матче подряд

После провального старта сезона и резкого скачка наверх «Аякс» попал в новую яму. В 22-м туре чемпионата Нидерландов столичные футболисты принимали «НЕК Неймеген» и уступили ему во многом. Амстердамцы вели почти час благодаря быстрому голу Брайана Бробби, но после перерыва пропустили автогол. Карлос Боргес на 79-й минуте снова вывел «Аякс» вперед, но гости сравняли счет на 90-й минуте - 2:2.

«Аякс» после третьей потери очков подряд идет пятым, соперник - седьмой.