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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» потерял очки в третьем матче подряд

18 Февраля 2024 • 18:37 Комментировать
Аякс
2:2
НЕК Неймеген
окончен

После провального старта сезона и резкого скачка наверх «Аякс» попал в новую яму. В 22-м туре чемпионата Нидерландов столичные футболисты принимали «НЕК Неймеген» и уступили ему во многом. Амстердамцы вели почти час благодаря быстрому голу Брайана Бробби, но после перерыва пропустили автогол. Карлос Боргес на 79-й минуте снова вывел «Аякс» вперед, но гости сравняли счет на 90-й минуте - 2:2.

«Аякс» после третьей потери очков подряд идет пятым, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Аякс2:2НЕК Неймеген
(1:0) Бробби Брайан7'  
  61'Хато Йоррель (1:1)
(2:1) Боргес Карлос79'  
  90'Гонсалес Роберто (2:2)
Рамай ДиантГуйер ТристанРенсх ДевайнШутало ЙосипХато ЙоррельХендерсон ДжорданТахирович Бенджамин 65' (Марта Арьяни ( 65') Хлинссон Кристиан  87'Тейлор Кеннет 65' (Ван ден Бомен Бранко ( 65') Банель Джейдон 57' (Боргес Карлос ( 57') Бробби Брайан  67' 90' (Рейкхофф Юлиан ( 90')
Запасные: Соса БорнаАкпом ЧубаГортер ДжейФитц-Джим КиянКаплан АхметджанРульи ХеронимоГааей АнтонМаннсверк Сиверт
Силлессен ЯсперВан Рой Барт 85' (Со Силла ( 85') Сандлер ФилиппВердонк КалвинБас Юри 76' (Шоне Лассе ( 76') Худемакерс Меес 76' (Перейра Брайанн ( 76') Пропер Дирк 85' (Гонсалес Роберто ( 85') Сано КадаиЧери ТьяроннХансен Сонтье 76' (Ларсен Ларс Олден ( 76') Огава Коки
Запасные: Руфс РобинБоргес Санчес ИвандроАртс Д'ЛеануЯнсе Рейк
18 февраля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Нек Неймеген

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