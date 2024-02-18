«Аякс» потерял очки в третьем матче подряд

После провального старта сезона и резкого скачка наверх «Аякс» попал в новую яму. В 22-м туре чемпионата Нидерландов столичные футболисты принимали «НЕК Неймеген» и уступили ему во многом. Амстердамцы вели почти час благодаря быстрому голу Брайана Бробби, но после перерыва пропустили автогол. Карлос Боргес на 79-й минуте снова вывел «Аякс» вперед, но гости сравняли счет на 90-й минуте - 2:2.
«Аякс» после третьей потери очков подряд идет пятым, соперник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Бробби Брайан7'
|61'Хато Йоррель (1:1)
|(2:1) Боргес Карлос79'
|90'Гонсалес Роберто (2:2)
Рамай Диант•Гуйер Тристан•Ренсх Девайн•Шутало Йосип•Хато Йоррель•Хендерсон Джордан•Тахирович Бенджамин65' (Марта Арьяни (65') •Хлинссон Кристиан• 87'Тейлор Кеннет65' (Ван ден Бомен Бранко (65') •Банель Джейдон57' (Боргес Карлос (57') •Бробби Брайан 67'90' (Рейкхофф Юлиан (90')
Силлессен Яспер•Ван Рой Барт85' (Со Силла (85') •Сандлер Филипп•Вердонк Калвин•Бас Юри76' (Шоне Лассе (76') •Худемакерс Меес76' (Перейра Брайанн (76') •Пропер Дирк85' (Гонсалес Роберто (85') •Сано Кадаи•Чери Тьяронн•Хансен Сонтье76' (Ларсен Ларс Олден (76') •Огава Коки
Запасные: Руфс Робин•Боргес Санчес Ивандро•Артс Д'Леану•Янсе Рейк
18 февраля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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