​«Утрехт» установил клубный рекорд

В воскресенье «Утрехт» с минимальным счётом 1:0 обыграл на выезде «Твенте» в календарном матче Эредивизие. Таким образом, серия «Утрехта» без поражений в чемпионате Нидерландов достигла 14 матчей – это новый клубный рекорд.

В 14 последних матчах Эредивизие «Утрехт» отпраздновал шесть побед при восьми ничьих. В последний раз команда проигрывала матч нидерландского чемпионата 6 октября.

На текущий момент «Утрехт» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Следующий матч команда проведёт в пятницу, 23 февраля, – против «Хераклеса» на своём поле.