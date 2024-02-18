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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Утрехт» установил клубный рекорд

18 Февраля 2024 • 16:35 Комментировать
Твенте
0:1
Утрехт

В воскресенье «Утрехт» с минимальным счётом 1:0 обыграл на выезде «Твенте» в календарном матче Эредивизие. Таким образом, серия «Утрехта» без поражений в чемпионате Нидерландов достигла 14 матчей – это новый клубный рекорд.

В 14 последних матчах Эредивизие «Утрехт» отпраздновал шесть побед при восьми ничьих. В последний раз команда проигрывала матч нидерландского чемпионата 6 октября.

На текущий момент «Утрехт» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Следующий матч команда проведёт в пятницу, 23 февраля, – против «Хераклеса» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Утрехт

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