​«Утрехт» повторил клубный рекорд по беспроигрышной Серии в чемпионате Нидерландов

Очень хорошо пошли дела у «Утрехта» - в двадцать первом туре чемпионата Нидерландов команда обыграла «Фортуну» со счетом 4:0. Это был уже тринадцатый матч кряду, в котором «Утрехт» не проигрывает, и это стало повторением клубного рекорда за все времена выступлений в Эредивизии.

В следующем туре, в котором «Утрехт» сыграет с «Твенте», клуб может установить новый рекорд. Любопытно, что начиналось все, вопреки поговорке, для команды «за упокой» - в первых восьми турах чемпионата команда проиграла семь раз, после чего последовала смена тренера и победа над «Аяксом» 4:3, с которой и началась серия.