«Фейеноорд» сокрушил «Спарту» в дерби

21-й тур чемпионата Нидерландов украсило дерби Роттердама. Вот только в споре «Фейеноорда» и «Спарты» получилась игра в одни ворота. Фаворит сам постоянно атаковал и избежал ударов от другой стороны. На 57-й минуте «Фейеноорд» повёл с 11-метровой отметки после удара Давида Ганцко. Вскоре с лета забил Лютсхарел Гертрейда. Матс Виффер сделал результат разгромным, но ВАР показал, что перед голевой попыткой был фол в атаке.
2:0, «Фейеноорд» идет вторым с отставанием от ПСВ в 10 очков.
Протокол игры
|(1:0) Ганцко Давид57'
|(2:0) Гертрейда Лютсхарел63'
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел82' (Лингр Ондржей (82') •Белен Томас70' (Ниукоп Барт (70') •Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Зерруки Рамиз•Минте Янкуба70' (Джаханбахш Алиреза (70') •Стенгс Келвин62' (Иванушец Лука (62') •Пайшао Игор62' (Миламбо Антони (62') •Уэда Аясэ
Запасные: Лопес Маркос•Лампру Костантинос•Ван Сас Микки
Олай Ник•Бакари Саид•Мейссен Рик•Эрдхёйзен Майк•Вормердам Дьянго•Клемент Пелле• 34'Китолано Джошуа83' (Hamza el Dahri (83') •Мито Шунсуке73' (Метиньо (73') • 86'Версейрен Арно•Саито Коки73' (Ван дер Кюст Джевенсио (73') •Брим Шарль-Андреас
11 февраля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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