«Фейеноорд» сокрушил «Спарту» в дерби

21-й тур чемпионата Нидерландов украсило дерби Роттердама. Вот только в споре «Фейеноорда» и «Спарты» получилась игра в одни ворота. Фаворит сам постоянно атаковал и избежал ударов от другой стороны. На 57-й минуте «Фейеноорд» повёл с 11-метровой отметки после удара Давида Ганцко. Вскоре с лета забил Лютсхарел Гертрейда. Матс Виффер сделал результат разгромным, но ВАР показал, что перед голевой попыткой был фол в атаке.

2:0, «Фейеноорд» идет вторым с отставанием от ПСВ в 10 очков.