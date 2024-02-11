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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» сокрушил «Спарту» в дерби

11 Февраля 2024 • 23:59 Комментировать
Фейеноорд
2:0
Спарта Роттердам
окончен

21-й тур чемпионата Нидерландов украсило дерби Роттердама. Вот только в споре «Фейеноорда» и «Спарты» получилась игра в одни ворота. Фаворит сам постоянно атаковал и избежал ударов от другой стороны. На 57-й минуте «Фейеноорд» повёл с 11-метровой отметки после удара Давида Ганцко. Вскоре с лета забил Лютсхарел Гертрейда. Матс Виффер сделал результат разгромным, но ВАР показал, что перед голевой попыткой был фол в атаке.

2:0, «Фейеноорд» идет вторым с отставанием от ПСВ в 10 очков.

Протокол игры  
Фейеноорд2:0Спарта Роттердам
(1:0) Ганцко Давид57'  
(2:0) Гертрейда Лютсхарел63'  
Велленройтер ТимонГертрейда Лютсхарел 82' (Лингр Ондржей ( 82') Белен Томас 70' (Ниукоп Барт ( 70') Ганцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер МатсЗерруки РамизМинте Янкуба 70' (Джаханбахш Алиреза ( 70') Стенгс Келвин 62' (Иванушец Лука ( 62') Пайшао Игор 62' (Миламбо Антони ( 62') Уэда Аясэ
Запасные: Лопес МаркосЛампру КостантиносВан Сас Микки
Олай НикБакари СаидМейссен РикЭрдхёйзен МайкВормердам ДьянгоКлемент Пелле  34'Китолано Джошуа 83' (Hamza el Dahri ( 83') Мито Шунсуке 73' (Метиньо ( 73'  86') Версейрен АрноСаито Коки 73' (Ван дер Кюст Джевенсио ( 73') Брим Шарль-Андреас
Запасные: Aymane BaisШондервальдт ЮриДе Гузман ДжонатанKaylen ReitmaierРосанас СерхиРосарио РайвьенDano Lourens
11 февраля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Спарта Роттердам

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