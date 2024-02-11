«Волендам» забил ПСВ на первой минуте, но пропустил в ответ 5 мячей

В 21-м туре чемпионата Нидерландов встретились главный аутсайдер и явный лидер, «Волендам» и ПСВ. Фавориты пропустили автогол уже на первой минуте и ответили на это тремя десятками ударов по воротам. Джордан Тезе исправился за гол в свои ворота результативным пасом на Исмаэля Сайбари - 1:1. Зак Бут зарядил в штангу и мог снова вывести хозяев вперед. После перерыва всё встало на свои места. Йерди Схаутен забил победный гол. Тезе стал автором третьего мяча. Вскоре Рикардо Пепи здорово пробил с правой ноги - 1:4. Исаак Бабади отличился на добивании - 1:5.

ПСВ в итоге оторвался на 13 очков от ближайшего конкурента, противник на дне таблицы.