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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Волендам» забил ПСВ на первой минуте, но пропустил в ответ 5 мячей

11 Февраля 2024 • 20:44 Комментировать
Волендам
1:5
ПСВ
окончен

В 21-м туре чемпионата Нидерландов встретились главный аутсайдер и явный лидер, «Волендам» и ПСВ. Фавориты пропустили автогол уже на первой минуте и ответили на это тремя десятками ударов по воротам. Джордан Тезе исправился за гол в свои ворота результативным пасом на Исмаэля Сайбари - 1:1. Зак Бут зарядил в штангу и мог снова вывести хозяев вперед. После перерыва всё встало на свои места. Йерди Схаутен забил победный гол. Тезе стал автором третьего мяча. Вскоре Рикардо Пепи здорово пробил с правой ноги - 1:4. Исаак Бабади отличился на добивании - 1:5.

ПСВ в итоге оторвался на 13 очков от ближайшего конкурента, противник на дне таблицы.

Протокол игры  
Волендам1:5ПСВ
(1:0) Тезе Джордан1'  
  13'Сайбари Исмаэль (1:1)
  52'Схаутен Йерди (1:2)
  74'Тезе Джордан (1:3)
  79'Пепи Рикардо (1:4)
  84'Бабади Исаак (1:5)
Мио БакхаусБуур ОскарБенамар Бенаисса  44'Флинт ДжошКокс Джордж 78' (Дуири Ашраф ( 78') Мирани Деймон  10' 78' (Куол Гаранг ( 78') Улд-Ших БиляльMilan de HaanМаулун Робин 46' (Соуса Вивальдо ( 46') Джонсон Дариус 46' (Bram Van Driel ( 46') Бут Зак
Запасные: Хуве КвинсиЛауэрс БарриГессанд АксельLuc van KoeverdenВан дер Хорст МикаВан Овелен КайнМюрен РобертSafouane Karim
Бенитес ВальтерТезе Джордан  19'Рамальо АндреБоскальи Оливье 86' (Обиспо Армандо ( 86') Дест Серджиньо 77' (Тильман Малик ( 77') Веерман Йоэй 46' (Бабади Исаак ( 46') Схаутен ЙердиСайбари Исмаэль 77' (Пепи Рикардо ( 77') Бакайоко ЖоанДе Йонг Люк 77' (Ван Анхольт Патрик ( 77') Лосано Ирвинг
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойСамбо Шуранди
11 февраля. Стадион "Крас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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