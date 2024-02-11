«Волендам» забил ПСВ на первой минуте, но пропустил в ответ 5 мячей

В 21-м туре чемпионата Нидерландов встретились главный аутсайдер и явный лидер, «Волендам» и ПСВ. Фавориты пропустили автогол уже на первой минуте и ответили на это тремя десятками ударов по воротам. Джордан Тезе исправился за гол в свои ворота результативным пасом на Исмаэля Сайбари - 1:1. Зак Бут зарядил в штангу и мог снова вывести хозяев вперед. После перерыва всё встало на свои места. Йерди Схаутен забил победный гол. Тезе стал автором третьего мяча. Вскоре Рикардо Пепи здорово пробил с правой ноги - 1:4. Исаак Бабади отличился на добивании - 1:5.
ПСВ в итоге оторвался на 13 очков от ближайшего конкурента, противник на дне таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Тезе Джордан1'
|13'Сайбари Исмаэль (1:1)
|52'Схаутен Йерди (1:2)
|74'Тезе Джордан (1:3)
|79'Пепи Рикардо (1:4)
|84'Бабади Исаак (1:5)
Мио Бакхаус•Буур Оскар•Бенамар Бенаисса• 44'Флинт Джош•Кокс Джордж78' (Дуири Ашраф (78') •Мирани Деймон 10'78' (Куол Гаранг (78') •Улд-Ших Биляль•Milan de Haan•Маулун Робин46' (Соуса Вивальдо (46') •Джонсон Дариус46' (Bram Van Driel (46') •Бут Зак
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан• 19'Рамальо Андре•Боскальи Оливье86' (Обиспо Армандо (86') •Дест Серджиньо77' (Тильман Малик (77') •Веерман Йоэй46' (Бабади Исаак (46') •Схаутен Йерди•Сайбари Исмаэль77' (Пепи Рикардо (77') •Бакайоко Жоан•Де Йонг Люк77' (Ван Анхольт Патрик (77') •Лосано Ирвинг
Запасные: Дроммел Йоэл•Ватерман Бой•Самбо Шуранди
11 февраля. Стадион "Крас".
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