«Аякс» уступил «Херенвену», пропустив 3 мяча

В воскресенье «Аякс» гостил у давно не побеждавшего «Херенвена» и оказался в непростой ситуации. Пелле ван Амерсфоорт уже в дебюте ударом головой добавил мяч в сетку. Под конец тайма снова сработало добивание у «Херенвена», Осам Сахрауи отличился - 2:0. В первой атаке после перерыва ван Амерсфоорт оформил дубль, и также после спасения голкипера гостей. Довольно быстро «Аякс» ушел от разгрома, Брайан Бробби прострелил, и мяч пресек ленточку от Павла Бохневича. На 79-й минуте появилась интрига, когда Чуба Акпом забил второй мяч «Аякса» (3:2).
И все же амстердамцы уступили и остаются на четвертом месте, противник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Ван Амерсфоорт Пелле11'
|(2:0) Сахрауи Осам38'
|(3:0) Ван Амерсфоорт Пелле46'
|51'Бохневич Павел (3:1)
|79'Акпом Чуба (3:2)
Ван дер Харт Микки•Брауде Оливер 65'85' (Али Хусейн (85') •Ван Бик Свен• 49'Бохневич Павел• 72'Кёлерт Матс• 51'Хайе Том•Ольссон Симон•Волемарк Патрик55' (Нуннели Че (55') •Брауэрс Люк•Сахрауи Осам89' (Чу-А-Он Натан (89') •Ван Амерсфоорт Пелле85' (Ван Оттеле Сюб (85')
Рамай Диант•Гуйер Тристан•Шутало Йосип•Хато Йоррель•Соса Борна•Хендерсон Джордан•Тейлор Кеннет•Бергёйс Стивен•Хлинссон Кристиан•Боргес Карлос46' (Акпом Чуба (46') •Бробби Брайан
11 февраля. Стадион "Абе Ленстра" (Хееренвеен).
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