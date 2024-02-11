«Аякс» уступил «Херенвену», пропустив 3 мяча

В воскресенье «Аякс» гостил у давно не побеждавшего «Херенвена» и оказался в непростой ситуации. Пелле ван Амерсфоорт уже в дебюте ударом головой добавил мяч в сетку. Под конец тайма снова сработало добивание у «Херенвена», Осам Сахрауи отличился - 2:0. В первой атаке после перерыва ван Амерсфоорт оформил дубль, и также после спасения голкипера гостей. Довольно быстро «Аякс» ушел от разгрома, Брайан Бробби прострелил, и мяч пресек ленточку от Павла Бохневича. На 79-й минуте появилась интрига, когда Чуба Акпом забил второй мяч «Аякса» (3:2).

И все же амстердамцы уступили и остаются на четвертом месте, противник - 11-й.