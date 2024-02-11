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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» уступил «Херенвену», пропустив 3 мяча

11 Февраля 2024 • 18:31 Комментировать
Херенвен
3:2
Аякс

В воскресенье «Аякс» гостил у давно не побеждавшего «Херенвена» и оказался в непростой ситуации. Пелле ван Амерсфоорт уже в дебюте ударом головой добавил мяч в сетку. Под конец тайма снова сработало добивание у «Херенвена», Осам Сахрауи отличился - 2:0. В первой атаке после перерыва ван Амерсфоорт оформил дубль, и также после спасения голкипера гостей. Довольно быстро «Аякс» ушел от разгрома, Брайан Бробби прострелил, и мяч пресек ленточку от Павла Бохневича. На 79-й минуте появилась интрига, когда Чуба Акпом забил второй мяч «Аякса» (3:2).

И все же амстердамцы уступили и остаются на четвертом месте, противник - 11-й.

Протокол игры  
Херенвен3:2Аякс
(1:0) Ван Амерсфоорт Пелле11'  
(2:0) Сахрауи Осам38'  
(3:0) Ван Амерсфоорт Пелле46'  
  51'Бохневич Павел (3:1)
  79'Акпом Чуба (3:2)
Ван дер Харт МиккиБрауде Оливер  65' 85' (Али Хусейн ( 85') Ван Бик Свен  49'Бохневич Павел  72'Кёлерт Матс  51'Хайе ТомОльссон СимонВолемарк Патрик 55' (Нуннели Че ( 55') Брауэрс ЛюкСахрауи Осам 89' (Чу-А-Он Натан ( 89') Ван Амерсфоорт Пелле 85' (Ван Оттеле Сюб ( 85')
Запасные: Карлсбакк ДаниэльЛойзу ЛойзосВан Эе ЭспенБеккема ЯнТахири АнасУэбстер ЧарлиНопперт АндрисНунумете Дженаро
Рамай ДиантГуйер ТристанШутало ЙосипХато ЙоррельСоса БорнаХендерсон ДжорданТейлор КеннетБергёйс СтивенХлинссон КристианБоргес Карлос 46' (Акпом Чуба ( 46') Бробби Брайан
Запасные: Фитц-Джим КиянБанель ДжейдонКаплан АхметджанРульи ХеронимоПасвер РемкоМарта АрьяниГааей АнтонМедич ЯковТахирович Бенджамин
11 февраля. Стадион "Абе Ленстра" (Хееренвеен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Херенвен

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