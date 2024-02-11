​Хендерсон мог бы быть капитаном во втором матче за «Аякс»

В воскресенье «Аякс» проведёт гостевой матч чемпионата Нидерландов против «Херенвена». По информации Mirror, капитаном «Аякса» в ситуации с травмой Стевена Бергёйса мог бы быть Джордан Хендерсон. Именно ему якобы планировал отдать повязку тренер, хотя англичанин проведёт лишь второй матч за клуб после зимнего трансфера.

Впрочем, Бергёйс попал в стартовый состав «Аякса». Очевидно, лидер амстердамской команды успел восстановиться. Таким образом, выход Хендерсона с капитанской повязкой в «Аяксе» как минимум переносится.

Напомним, что Джордан Хендерсон перебрался в «Аякс» из «Аль-Иттифака».