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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Элия стал лицом бренда одежды

09 Февраля 2024 • 04:33 Комментировать

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Эльеро Элия неожиданно напомнил о себе после того, как в 2022 году решил повесить бутсы на гвоздь. Ныне он стал лицом популярного в западных странах бренда одежды Stitching Stories, который решил объединить в одной футболке непримиримое - цвета «АДО» из Гааги, первого клуба Эльи, и цвета «Фейеноорда», в котором Эльеро выступал позже.

Соперничество этих клубов считается одним из самых непримиримых в Нидерландах, несмотря на серьезно разнящийся статус соперников. Для компании Stitching Stories спорт является важным направлением ее деятельности, поэтому сотрудничество с известным в Нидерландах бывшим спортсменом вполне логично.


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