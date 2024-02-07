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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Стам возглавил клуб шестой нидерландской лиги

07 Февраля 2024 • 03:46 Комментировать

Бывший защитник «Лацио» и «Манчестер Юнайтед», Яп Стам, возобновляет свою тренерскую карьеру - не самую удачную доселе, надо заметить. Стам будет тренировать клуб «ДОС Кампен», выступающий в шестой по силе лиге чемпионата Нидерландов. Впрочем, выбор его связан с ностальгическими чувствами - именно в нем Стам начинал свою карьеру в начале 90-х годов прошлого столетия. Это клуб из его родного городка.

- Это фантастика - вернуться в клуб моей молодости. Уже в прошлом году я оказывал клубу помощь в работе с молодыми игроками, и потом мне предложили заняться чем-то большим. И сейчас мне не терпится приступить к работе. «ДОС» - единственный любительский клуб, которому я сказал бы «да», - заявил Стам.


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Евро-Футбол.Ру,
Яп Стам ДОС Кампен
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