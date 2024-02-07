​Стам возглавил клуб шестой нидерландской лиги

Бывший защитник «Лацио» и «Манчестер Юнайтед», Яп Стам, возобновляет свою тренерскую карьеру - не самую удачную доселе, надо заметить. Стам будет тренировать клуб «ДОС Кампен», выступающий в шестой по силе лиге чемпионата Нидерландов. Впрочем, выбор его связан с ностальгическими чувствами - именно в нем Стам начинал свою карьеру в начале 90-х годов прошлого столетия. Это клуб из его родного городка.

- Это фантастика - вернуться в клуб моей молодости. Уже в прошлом году я оказывал клубу помощь в работе с молодыми игроками, и потом мне предложили заняться чем-то большим. И сейчас мне не терпится приступить к работе. «ДОС» - единственный любительский клуб, которому я сказал бы «да», - заявил Стам.