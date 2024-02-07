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Хендерсон похвалил молодого игрока «Аякса»: «Уверен, его ждёт светлое будущее»

07 Февраля 2024 • 03:24 Комментировать
Херенвен
...
Аякс
11.02 16:30

Полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон оценил перспективы центрального защитника Йоррела Хато.

17-летнего нидерландца уже связывают с интересом топ-клубов, однако тот продолжает набираться опыта в «Аяксе», где стал незаменимым игроком стартового состава в текущем сезоне.

«Хато выглядит очень зрелым, несмотря на совсем юный возраст, и это проявляется как на поле, так и за его пределами. Уверен, Йоррела ждёт светлое будущее. Он много работает. Ему нужно просто продолжать в том же духе», – заявил Хендерсон в интервью официальному сайту «Аякса».

На счету Йоррела Хато один забитый гол и три голевые передачи в 29 матчах за «Аякс» в текущем сезоне.

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Аякс Джордан Хендерсон Йоррел Хато ещё теги

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ХЕРЕНВЕН АЯКС
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