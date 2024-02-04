Тренер «Аякса» оценил игру Хендерсона в дебюте

Главный тренер «Аякса» Джон ван'т Схип поделился мнением о выступлении Джордана Хендерсона в дебютном матче за команду.

Англичанин отыграл полный матч за коллектив из Амстердама, который встречался с действующим лидером чемпионата Нидерландов – ПСВ. Поединок завершился со счётом 1:1.

Рулевой «Аякса» остался доволен дебютом 33-летнего хавбека: «Хендерсон показал, что готов на 100% и способен быть важным игроком для нашей команды», – приводит журналист Бен Джейкобс слова ван'т Схипа.

Напомним, что Джордан Хендерсон пополнил ряды «Аякса» в январе, перебравшись из саудовского «Аль-Иттифака», в котором провёл всего полгода.