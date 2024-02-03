«Аякс» с ПСВ поделили очки

В главном матче дня в Нидерландах «Аякс» принимал феноменально стартовавший ПСВ. В середине первого тайма Брайан Бробби оказался один на один с голкипером и убрал мяч в сторону. Бить с острого угла не стал, а выкатил под удар Стивену Бергёйсу - 1:0. У гостей после прострела с левого фланга Люк де Йонг в касание переправил мяч в сетку. Особо опасных моментов было не много, отметим попытки с десятка метров Кеннета Тейлора - промах и сэйв голкипера.

Ничью 1:1 можно назвать закономерной. «Аякс» делит четвертое место, соперник возглавляет таблицу с отрывом в 13 очков.