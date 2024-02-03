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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» с ПСВ поделили очки

03 Февраля 2024 • 23:57 Комментировать
Аякс
1:1
ПСВ
окончен

В главном матче дня в Нидерландах «Аякс» принимал феноменально стартовавший ПСВ. В середине первого тайма Брайан Бробби оказался один на один с голкипером и убрал мяч в сторону. Бить с острого угла не стал, а выкатил под удар Стивену Бергёйсу - 1:0. У гостей после прострела с левого фланга Люк де Йонг в касание переправил мяч в сетку. Особо опасных моментов было не много, отметим попытки с десятка метров Кеннета Тейлора - промах и сэйв голкипера.

Ничью 1:1 можно назвать закономерной. «Аякс» делит четвертое место, соперник возглавляет таблицу с отрывом в 13 очков.

Протокол игры  
Аякс1:1ПСВ
(1:0) Бергёйс Стивен19'  
  34'Де Йонг Люк (1:1)
Рамай ДиантГуйер Тристан 80' (Гааей Антон ( 80') Шутало ЙосипХато Йоррель  26'Ренсх Девайн 28' (Соса Борна ( 28') Хендерсон ДжорданТейлор КеннетБергёйс Стивен 75' (Тахирович Бенджамин ( 75') Хлинссон КристианБергвейн СтевенБробби Брайан
Запасные: Акпом ЧубаГортер ДжейФитц-Джим КиянБанель ДжейдонКаплан АхметджанРульи ХеронимоМарта АрьяниМедич ЯковБоргес Карлос
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре  76'Боскальи ОливьеДест Серджиньо 89' (Обиспо Армандо ( 89') Схаутен Йерди  72' 77' (Ван Анхольт Патрик ( 77') Сайбари ИсмаэльЖуниор Мауро 85' (Бабади Исаак ( 85') Бакайоко ЖоанДе Йонг ЛюкЛосано Ирвинг  77'
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойЛэнд ТайгоJesper UnekenСамбо Шуранди
03 февраля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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