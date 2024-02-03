«Аякс» с ПСВ поделили очки

В главном матче дня в Нидерландах «Аякс» принимал феноменально стартовавший ПСВ. В середине первого тайма Брайан Бробби оказался один на один с голкипером и убрал мяч в сторону. Бить с острого угла не стал, а выкатил под удар Стивену Бергёйсу - 1:0. У гостей после прострела с левого фланга Люк де Йонг в касание переправил мяч в сетку. Особо опасных моментов было не много, отметим попытки с десятка метров Кеннета Тейлора - промах и сэйв голкипера.
Ничью 1:1 можно назвать закономерной. «Аякс» делит четвертое место, соперник возглавляет таблицу с отрывом в 13 очков.
Протокол игры
|(1:0) Бергёйс Стивен19'
|34'Де Йонг Люк (1:1)
Рамай Диант•Гуйер Тристан80' (Гааей Антон (80') •Шутало Йосип•Хато Йоррель• 26'Ренсх Девайн28' (Соса Борна (28') •Хендерсон Джордан•Тейлор Кеннет•Бергёйс Стивен75' (Тахирович Бенджамин (75') •Хлинссон Кристиан•Бергвейн Стевен•Бробби Брайан
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре• 76'Боскальи Оливье•Дест Серджиньо89' (Обиспо Армандо (89') •Схаутен Йерди 72'77' (Ван Анхольт Патрик (77') •Сайбари Исмаэль•Жуниор Мауро85' (Бабади Исаак (85') •Бакайоко Жоан•Де Йонг Люк•Лосано Ирвинг 77'
03 февраля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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