«Монако», клуб французской Лиги 1 официально объявил об уходе в аренду в «Твенте» форварда Мирона Боаду. Молодой игрок атаки проведёт в Нидерландах несколько месяцев до конца текущего сезона.

Боаду – нидерландец, в «Монако» он с лета 2021 года. В этом сезоне 23-летний нападающий не может похвастаться игровой практикой – он сыграл всего в 10 матчах за монегасков во всех турнирах и забил лишь один гол.

Напомним, что на неделе «Твенте» официально продал в московский «Спаратк» 21-летнего форварда Манфреда Угальде. Сейчас нидерландский клуб ведёт борьбу за еврокубки в чемпионате страны и идёт на третьем месте с 38 баллами.