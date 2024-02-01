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«Твенте» нашёл замену Угальде в «Монако» официально

01 Февраля 2024 • 23:06 Комментировать

«Монако», клуб французской Лиги 1 официально объявил об уходе в аренду в «Твенте» форварда Мирона Боаду. Молодой игрок атаки проведёт в Нидерландах несколько месяцев до конца текущего сезона.

Боаду – нидерландец, в «Монако» он с лета 2021 года. В этом сезоне 23-летний нападающий не может похвастаться игровой практикой – он сыграл всего в 10 матчах за монегасков во всех турнирах и забил лишь один гол.

Напомним, что на неделе «Твенте» официально продал в московский «Спаратк» 21-летнего форварда Манфреда Угальде. Сейчас нидерландский клуб ведёт борьбу за еврокубки в чемпионате страны и идёт на третьем месте с 38 баллами.

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