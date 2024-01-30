ПСВ может отдать 10 миллионов евро за игрока «Барселоны»

ПСВ раздумывает над тем, чтобы выкупить на постоянной основе правого защитника Серджино Деста, который в нынешнем сезоне выступает за клуб на правах аренды. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонская «Барселона» может получить за американского фуллбека 10 миллионов евро. Именно такая сумма была прописана в качестве опции выкупа.

Отмечается, что Дест сумел впечатлить руководство ПСВ Эйндховена своими выступлениями в нынешнем сезоне. В прошлой кампании американец выступал за итальянский «Милан», где не смог себя хорошо проявить.

Дест в этом розыгрыше чемпионата Нидерландов забил один гол и отдал четыре результативные передачи.