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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Люк де Йонг восполнил пробел в своей карьере в Эредивизии

29 Января 2024 • 04:07 Комментировать

В очередном, девятнадцатом туре чемпионата Нидерландов снова выиграл ПСВ - лидер турнирной таблицы забил два безответных гола «Алмере», и оба на свой счет записал ветеран Люк де Йонг. Тем самым бывший футболист «Барселоны» восполнил пробел в своей карьере - «Алмере» стал 28-м клубом, которому нидерландский голеадор забивал в рамках Эредивизии. Таким образом, де Йонг  забивал всем клубам, против которых играл в высшей лиге чемпионата Нидерландов.

В следующем туре ПСВ предстоит ответственный матч против амстердамского «Аякса», они сыграют в субботу, третьего февраля.  


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Сегодня, 29 Января
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