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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» не смог открыть счёт в матче с «Твенте»

28 Января 2024 • 18:36 Комментировать
Фейеноорд
0:0
Твенте
окончен

В 19-м туре чемпионата Нидерландов встретились главные преследователи ПСВ, «Фейеноорд» и «Твенте». Гости и не думали играть на победу, нанеся всего два удара по воротам. Противник атаковал намного чаще, но так и не забил.

Ротс Даан имел первый момент, но не попал в рамку в выгодной ситуации. Михел Влап отправил мяч в сетку, но из положения вне игры. Второй тайм начался с пенальти. Сантьяго Хименес нанес удар с точки, и голкипер парировал. Вскоре Хименес реально угрожал ворота и с игры, еще один сэйв.

«Фейеноорд» остается вторым  с отставанием от лидера в 12 очков, противник идет следом в пяти баллах.

Протокол игры  
Фейеноорд0:0Твенте
Бейло ЮстинГертрейда ЛютсхарелТраунер Гернот 70' (Белен Томас ( 70') Ганцко ДавидХартман КвилиндсиВан Ден Белт Томас 62' (Лингр Ондржей ( 62') Виффер МатсТимбер КвинтенНиукоп Барт 46' (Дилросун Джавайро ( 46') Хименес Сантьяго ТомасПайшао Игор 62' (Минте Янкуба ( 62')
Запасные: Зерруки РамизМиламбо АнтониИванушец ЛукаЛампру КостантиносВелленройтер Тимон
Уннерсталл ЛарсСампстед АльфонсМеес Хилгерс 59' (Ван Хоренбек Алек ( 59') Проппер РобинСмал ГийсЭйтинг Карел 82' (Бесселинк Гийс ( 82') Кьёлё МатиасСадилек МихалБренет Джошуа 59' (Эль-Идрис Юнус Та ( 59') Даан Ротс 82' (Стейн Сем ( 82') Влап Михел 67' (Юнювар Наджи ( 67')
Запасные: Месбахи ЖюльенИссам Эль-МаашLucas Vennegoor of HesselinkВан Волфсвинкель РиккиТытонь ПшемыславРоц Матс
28 января. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Твенте

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