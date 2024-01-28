«Фейеноорд» не смог открыть счёт в матче с «Твенте»

В 19-м туре чемпионата Нидерландов встретились главные преследователи ПСВ, «Фейеноорд» и «Твенте». Гости и не думали играть на победу, нанеся всего два удара по воротам. Противник атаковал намного чаще, но так и не забил.
Ротс Даан имел первый момент, но не попал в рамку в выгодной ситуации. Михел Влап отправил мяч в сетку, но из положения вне игры. Второй тайм начался с пенальти. Сантьяго Хименес нанес удар с точки, и голкипер парировал. Вскоре Хименес реально угрожал ворота и с игры, еще один сэйв.
«Фейеноорд» остается вторым с отставанием от лидера в 12 очков, противник идет следом в пяти баллах.
Протокол игры
Бейло Юстин•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот70' (Белен Томас (70') •Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Ван Ден Белт Томас62' (Лингр Ондржей (62') •Виффер Матс•Тимбер Квинтен•Ниукоп Барт46' (Дилросун Джавайро (46') •Хименес Сантьяго Томас•Пайшао Игор62' (Минте Янкуба (62')
Уннерсталл Ларс•Сампстед Альфонс•Меес Хилгерс59' (Ван Хоренбек Алек (59') •Проппер Робин•Смал Гийс•Эйтинг Карел82' (Бесселинк Гийс (82') •Кьёлё Матиас•Садилек Михал•Бренет Джошуа59' (Эль-Идрис Юнус Та (59') •Даан Ротс82' (Стейн Сем (82') •Влап Михел67' (Юнювар Наджи (67')
28 января. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
Бан пользователя