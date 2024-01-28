«Фейеноорд» не смог открыть счёт в матче с «Твенте»

В 19-м туре чемпионата Нидерландов встретились главные преследователи ПСВ, «Фейеноорд» и «Твенте». Гости и не думали играть на победу, нанеся всего два удара по воротам. Противник атаковал намного чаще, но так и не забил.

Ротс Даан имел первый момент, но не попал в рамку в выгодной ситуации. Михел Влап отправил мяч в сетку, но из положения вне игры. Второй тайм начался с пенальти. Сантьяго Хименес нанес удар с точки, и голкипер парировал. Вскоре Хименес реально угрожал ворота и с игры, еще один сэйв.

«Фейеноорд» остается вторым с отставанием от лидера в 12 очков, противник идет следом в пяти баллах.