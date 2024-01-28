«Аякс» забил 4 гола в ворота «Хераклеса»

Жутко стартовавший «Аякс» резво исправляет ситуацию и после матча 19-го тура чемпионата Нидерландов с «Хераклесом» делит четвертое место. В открытом футболе столичная команда оставляла сопернику шансы почти час. В начале игры стороны обменялись голами, а сразу после перерыва Стивен Бергёйс отличился, а Брайан Бробби тут же оформил дубль, и своего «Аякс» не упустил. В концовке Кристиан Хлинссон снял все вопросы о победителе - 4:2.
Протокол игры
|(1:0) Хорнкамп Ииц12'
|16'Бробби Брайан (1:1)
|55'Бергёйс Стивен (1:2)
|57'Бробби Брайан (1:3)
|(2:3) Энгельс Марио60'
|84'Хлинссон Кристиан (2:4)
Браувер Микаэль•Бультман Стив•Честич Сава-Арангел 90'90' (Бакбоорд Навайо (90') •Хоогма Джастин•Виекхофф Яннес•Виллемс Джетро•Брюин Джорди56' (Энгельс Марио (56') •Вейинович Марко46' (Брюнс Томас (46') •Де Кеерсмакер Брайан• 15'Ханссон Эмиль56' (Лимбомбе Брайан (56') •Хорнкамп Ииц79' (Санкох Мохамед (79')
Запасные: Tim Geypens•Де Кейзер Фабиан•Янсинк Тимл•Шеперман Сэм
Рамай Диант•Гуйер Тристан83' (Гааей Антон (83') •Ренсх Девайн•Хато Йоррель•Марта Арьяни•Тахирович Бенджамин•Тейлор Кеннет• 81'Бергёйс Стивен•Хлинссон Кристиан•Боргес Карлос90' (Банель Джейдон (90') •Бробби Брайан
27 января. Стадион "Erve Asito".
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