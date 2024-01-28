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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» забил 4 гола в ворота «Хераклеса»

28 Января 2024 • 01:13 Комментировать
Хераклес
2:4
Аякс
окончен

Жутко стартовавший «Аякс» резво исправляет ситуацию и после матча 19-го тура чемпионата Нидерландов с «Хераклесом» делит четвертое место. В открытом футболе столичная команда оставляла сопернику шансы почти час. В начале игры стороны обменялись голами, а сразу после перерыва Стивен Бергёйс отличился, а Брайан Бробби тут же оформил дубль, и своего «Аякс» не упустил. В концовке Кристиан Хлинссон снял все вопросы о победителе - 4:2.

Протокол игры  
Хераклес2:4Аякс
(1:0) Хорнкамп Ииц12'  
  16'Бробби Брайан (1:1)
  55'Бергёйс Стивен (1:2)
  57'Бробби Брайан (1:3)
(2:3) Энгельс Марио60'  
  84'Хлинссон Кристиан (2:4)
Браувер МикаэльБультман СтивЧестич Сава-Арангел  90' 90' (Бакбоорд Навайо ( 90') Хоогма ДжастинВиекхофф ЯннесВиллемс ДжетроБрюин Джорди 56' (Энгельс Марио ( 56') Вейинович Марко 46' (Брюнс Томас ( 46') Де Кеерсмакер Брайан  15'Ханссон Эмиль 56' (Лимбомбе Брайан ( 56') Хорнкамп Ииц 79' (Санкох Мохамед ( 79')
Запасные: Tim GeypensДе Кейзер ФабианЯнсинк ТимлШеперман Сэм
Рамай ДиантГуйер Тристан 83' (Гааей Антон ( 83') Ренсх ДевайнХато ЙоррельМарта АрьяниТахирович БенджаминТейлор Кеннет  81'Бергёйс СтивенХлинссон КристианБоргес Карлос 90' (Банель Джейдон ( 90') Бробби Брайан
Запасные: Соса БорнаГортер ДжейDavid KalokohФитц-Джим КиянВос СилваноСалах-Эддин АнассКаплан АхметджанРульи ХеронимоМедич Яков
27 января. Стадион "Erve Asito".

 

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