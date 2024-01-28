«Аякс» забил 4 гола в ворота «Хераклеса»

Жутко стартовавший «Аякс» резво исправляет ситуацию и после матча 19-го тура чемпионата Нидерландов с «Хераклесом» делит четвертое место. В открытом футболе столичная команда оставляла сопернику шансы почти час. В начале игры стороны обменялись голами, а сразу после перерыва Стивен Бергёйс отличился, а Брайан Бробби тут же оформил дубль, и своего «Аякс» не упустил. В концовке Кристиан Хлинссон снял все вопросы о победителе - 4:2.