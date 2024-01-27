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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ снова побеждает, дубль де Йонга позволил обыграть середняка

27 Января 2024 • 22:39 Комментировать
ПСВ
2:0
Алмере Сити
окончен

Потеряв первые очки в сезоне в прошлом туре ПСВ вернулся на победную тропу в матче с «Алмере Сити». Середняки не смогли оказать сопротивление фавориту и пропустили два безответных гола. Люк де Йонг забил на 45-й минуте с игры, а на 63-й с пенальти. Его команда лидирует с отрывом в 13 очков, противник делит 10-е место.

Протокол игры  
ПСВ2:0Алмере Сити
(1:0) Де Йонг Люк45'  
(2:0) Де Йонг Люк63'  
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо АндреБоскальи ОливьеДест СерджиньоТиль ГусСхаутен ЙердиЛосано Ирвинг 75' (Вертессен Йорбе ( 75') Бакайоко ЖоанДе Йонг Люк 83' (Пепи Рикардо ( 83') Ланг Ноа 67' (Жуниор Мауро ( 67')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойЛэнд ТайгоСамбо ШурандиОбиспо АрмандоБабади ИсаакВан Анхольт Патрик
Баккер НординЯкобс ЙоейВан Брюген Дамиан 71' (Ван Дайвен Джейсон ( 71') Мбе Со ЛоикФлоранюс Шерел  5'Пенья Альваро  40' 71' (Барбе Тео ( 71') Ван Де Камп Йокем Ритмистер 46' (Акуджоби Хамди ( 46') Копмейнерс ПерРесинк Стейе 80' (Коррин Милан ( 80') Катлайн Йоанн 80' (Ван ла Парра Райив ( 80') Робине Тома
Запасные: Паскуаль ХосеКитала ЯннПост ДанниХансен КорнелиусДёйвестейн ЛансеРадлингер Самуэль
27 января. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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