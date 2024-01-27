ПСВ снова побеждает, дубль де Йонга позволил обыграть середняка

Потеряв первые очки в сезоне в прошлом туре ПСВ вернулся на победную тропу в матче с «Алмере Сити». Середняки не смогли оказать сопротивление фавориту и пропустили два безответных гола. Люк де Йонг забил на 45-й минуте с игры, а на 63-й с пенальти. Его команда лидирует с отрывом в 13 очков, противник делит 10-е место.
Протокол игры
|(1:0) Де Йонг Люк45'
|(2:0) Де Йонг Люк63'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре•Боскальи Оливье•Дест Серджиньо•Тиль Гус•Схаутен Йерди•Лосано Ирвинг75' (Вертессен Йорбе (75') •Бакайоко Жоан•Де Йонг Люк83' (Пепи Рикардо (83') •Ланг Ноа67' (Жуниор Мауро (67')
Баккер Нордин•Якобс Йоей•Ван Брюген Дамиан71' (Ван Дайвен Джейсон (71') •Мбе Со Лоик•Флоранюс Шерел• 5'Пенья Альваро 40'71' (Барбе Тео (71') •Ван Де Камп Йокем Ритмистер46' (Акуджоби Хамди (46') •Копмейнерс Пер•Ресинк Стейе80' (Коррин Милан (80') •Катлайн Йоанн80' (Ван ла Парра Райив (80') •Робине Тома
27 января. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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