ПСВ снова побеждает, дубль де Йонга позволил обыграть середняка

Потеряв первые очки в сезоне в прошлом туре ПСВ вернулся на победную тропу в матче с «Алмере Сити». Середняки не смогли оказать сопротивление фавориту и пропустили два безответных гола. Люк де Йонг забил на 45-й минуте с игры, а на 63-й с пенальти. Его команда лидирует с отрывом в 13 очков, противник делит 10-е место.