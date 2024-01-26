​Хендерсон бьёт рекорды продаж футболок в «Аяксе»

Переход Джордана Хендерсона в «Аякс» очень сильно воодушевил поклонников амстердамского клуба, которые в этом сезоне прошли через все круги ада из-за отвратительных выступлений «аяксидов». За всего лишь двадцать четыре часа клуб продал больше футболок Хендерсона, чем Душана Тадича за первую неделю, а ведь серб - культовый игрок клуба в последние годы.

При этом цены, мягко говоря, кусаются - футболки Хендерсона «уходят» по сто евро за штуку, что, согласитесь, немало для майки. В абсолюте же лишь «фэнтэзи»-футболка Боба Марли в 2021 году собрала еще больше продаж, чем футболка бывшего игрока «Ливерпуля».