​ПСВ ровно год не проигрывал в Нидерландах – серия прервана

В среду вечером ПСВ потерпел минимальное поражение от «Фейеноорда» в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов. Если брать соревнования на внутренней арене, то ПСВ не проигрывал в них ровно год – в прошлый раз команда из Эйндховена проигрывала такой матч 24 января 2023 года. В тот день ПСВ уступил «Эммену» в календарном матче национального чемпионата (0:1).

За прошедший год ПСВ потерпел только два поражения в официальных матчах – одно в Лиге Европы и одной в Лиге чемпионов.

Отметим, что в восемнадцати прошедших турах текущего чемпионата Нидерландов ПСВ добился семнадцати побед при одной ничьей.

​ПСВ лишь в 18-м туре чемпионата Нидерландов впервые потерял очки