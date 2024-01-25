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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​ПСВ ровно год не проигрывал в Нидерландах – серия прервана

25 Января 2024 • 00:17 Комментировать
Фейеноорд
1:0
ПСВ

В среду вечером ПСВ потерпел минимальное поражение от «Фейеноорда» в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов. Если брать соревнования на внутренней арене, то ПСВ не проигрывал в них ровно год – в прошлый раз команда из Эйндховена проигрывала такой матч 24 января 2023 года. В тот день ПСВ уступил «Эммену» в календарном матче национального чемпионата (0:1).

За прошедший год ПСВ потерпел только два поражения в официальных матчах – одно в Лиге Европы и одной в Лиге чемпионов.

Отметим, что в восемнадцати прошедших турах текущего чемпионата Нидерландов ПСВ добился семнадцати побед при одной ничьей.

ПСВ лишь в 18-м туре чемпионата Нидерландов впервые потерял очки

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