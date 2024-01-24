Хендерсон провёл первую тренировку в «Аяксе»

Новичок амстердамского «Аякса» Джордан Хендерсон провёл первую тренировку с командой.

Напомним, ранее нидерландский клуб сообщил о подписании контракта с 33-летним полузащитником.

На своей страничке в социальной сети «Аякс» опубликовал фотографии с тренировки, в которой впервые принял участие новичок команды Хендерсон.

Первую половину сезона хавбек провел в саудовском «Аль-Иттифаке», за который сыграл в 19 матчах во всех турнирах и записал на свой счет пять результативных передач.

После 18 туров «Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 31 очко.