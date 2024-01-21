«Аякс» забил 4 мяча в ворота аутсайдера

В 18-м туре Эредивизии «Аякс» играл против аутсайдеров из «Валвейка». На девятой минуте Стевен Бергвейн вывел на пустые ворота Брайана Бробби. Довольно быстро гости отыгрались, когда Михил Крамер был первым на отскоке. Стивен Бергёйс отметился выстрелом в перекладину. На 35-й минуте Бробби оформил дубль. А в середине второго тайма Кристиан Хлинссон выстрелом из-за штрафной сделал счет 3:1. Тут же пенальти в пользу «Аякса», Бробби пробил в уголок, а голкипер выручил. Счет стал разгромным в самой концовке после удара Бергёйса - 4:1.
«Аякс» идет на пятом месте, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Бробби Брайан9'
|15'Крамер Михил (1:1)
|(2:1) Бробби Брайан35'
|(3:1) Хлинссон Кристиан64'
|(4:1) Бергёйс Стивен87'
Рамай Диант•Гуйер Тристан53' (Гааей Антон (53') •Ренсх Девайн•Хато Йоррель•Марта Арьяни•Хлинссон Кристиан79' (Боргес Карлос (79') •Тахирович Бенджамин• 38'Тейлор Кеннет•Бергёйс Стивен•Бробби Брайан83' (Банель Джейдон (83') •Бергвейн Стевен
Вассен Этьенн•Гаари Жюрьен•Адевойе Шоун•Ван ден Бёйс Дарио•Леливелд Юлиан62' (Локеза Крис (62') •Мейерс Арон76' (Лутонда Тьерри (76') •Клеонизе Денильо83' (Мин Давид (83') •Укили Яссин•Румерату Годфрид•Сёнтьенс Матс82' (Такидин Ильяс (82') •Крамер Михил76' (Нимейер Рёвен (76')
21 января. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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