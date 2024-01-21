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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» забил 4 мяча в ворота аутсайдера

21 Января 2024 • 20:45 Комментировать
Аякс
4:1
Валвейк
окончен

В 18-м туре Эредивизии «Аякс» играл против аутсайдеров из «Валвейка». На девятой минуте Стевен Бергвейн вывел на пустые ворота Брайана Бробби. Довольно быстро гости отыгрались, когда Михил Крамер был первым на отскоке. Стивен Бергёйс отметился выстрелом в перекладину. На 35-й минуте Бробби оформил дубль. А в середине второго тайма Кристиан Хлинссон выстрелом из-за штрафной сделал счет 3:1. Тут же пенальти в пользу «Аякса», Бробби пробил в уголок, а голкипер выручил. Счет стал разгромным в самой концовке после удара Бергёйса - 4:1.

«Аякс» идет на пятом месте, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Аякс4:1Валвейк
(1:0) Бробби Брайан9'  
  15'Крамер Михил (1:1)
(2:1) Бробби Брайан35'  
(3:1) Хлинссон Кристиан64'  
(4:1) Бергёйс Стивен87'  
Рамай ДиантГуйер Тристан 53' (Гааей Антон ( 53') Ренсх ДевайнХато ЙоррельМарта АрьяниХлинссон Кристиан 79' (Боргес Карлос ( 79') Тахирович Бенджамин  38'Тейлор КеннетБергёйс СтивенБробби Брайан 83' (Банель Джейдон ( 83') Бергвейн Стевен
Запасные: Гортер ДжейФитц-Джим КиянGabriel MisehouyСалах-Эддин АнассКаплан АхметджанРульи ХеронимоМедич Яков
Вассен ЭтьеннГаари ЖюрьенАдевойе ШоунВан ден Бёйс ДариоЛеливелд Юлиан 62' (Локеза Крис ( 62') Мейерс Арон 76' (Лутонда Тьерри ( 76') Клеонизе Денильо 83' (Мин Давид ( 83') Укили ЯссинРумерату ГодфридСёнтьенс Матс 82' (Такидин Ильяс ( 82') Крамер Михил 76' (Нимейер Рёвен ( 76')
Запасные: Баккали ЗакарияФелида КевинВруг ПатрикСпенкелинк МаркСтеванович ФилипХауэн Йерун
21 января. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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