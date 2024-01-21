«Аякс» забил 4 мяча в ворота аутсайдера

В 18-м туре Эредивизии «Аякс» играл против аутсайдеров из «Валвейка». На девятой минуте Стевен Бергвейн вывел на пустые ворота Брайана Бробби. Довольно быстро гости отыгрались, когда Михил Крамер был первым на отскоке. Стивен Бергёйс отметился выстрелом в перекладину. На 35-й минуте Бробби оформил дубль. А в середине второго тайма Кристиан Хлинссон выстрелом из-за штрафной сделал счет 3:1. Тут же пенальти в пользу «Аякса», Бробби пробил в уголок, а голкипер выручил. Счет стал разгромным в самой концовке после удара Бергёйса - 4:1.

«Аякс» идет на пятом месте, соперник - третий с конца.