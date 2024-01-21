Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​ПСВ лишь в 18-м туре чемпионата Нидерландов впервые потерял очки

21 Января 2024 • 17:31 Комментировать
Утрехт
1:1
ПСВ

Невероятная победная серия ПСВ в чемпионате Нидерландов прервалась. В восемнадцатом туре команда из Эйндховена не смогла обыграть на выезде «Утрехт» - воскресный матч завершился вничью со счётом 1:1. Предыдущие семнадцать матчей текущего сезона Эредивизие ПСВ выиграл. Таким образом, сейчас у команды в активе 52 очка из 54 возможных.

Следующий матч ПСВ проведёт уже в ближайшую среду, 24 января. Команда будет играть против «Фейеноорда» в рамках 1/8 финала Кубка Нидерландов.

Добавим, что ПСВ может стать чемпионом Нидерландов впервые с 2018 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Утрехт ПСВ

Новости по матчу

20 Января
12:35
Ставка и прогноз на матч Утрехт — ПСВ чемпионата Нидерландов — 21 января 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели ​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Реал» решил судьбу Модрича План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели Роналду ответил, когда завершит карьеру ​Абаскаля уволят из «Спартака», если он не выполнит две задачи
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
«Металлург» справился с «Северсталью» в матче КХЛ Рублёв в пяти сетах победил Де Минаура и пробился в четвертьфинал Australian Open Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ «Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Утрехт Утрехт
ПСВ ПСВ
1
1
7.00 5.60 1.34
Видео
Окончен
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс
0
2
2.16 3.60 3.00
Видео
130 мин
Витесс Витесс
Фейеноорд Фейеноорд
1
2
7.00 5.00 1.37
Видео
10 мин
Аякс Аякс
Валвейк Валвейк
0
0
1.23 6.00 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Января
17:31 · Нидерланды. Эредивизие
​ПСВ лишь в 18-м туре чемпионата Нидерландов впервые потерял очки
20 Января
15:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет пригласить в «Манчестер Юнайтед» очередного игрока «Аякса» 5
19 Января
19:39 · Нидерланды. Эредивизие
​Хендерсон: «Я всегда думаю о сборной Англии»
19:19 · Англия. Премьер-лига
​Хендерсон: Не могу советовать Салаху не ехать в Саудовскую Аравию
17:24 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Это был трудный год и для меня, и для «Аякса»
15:38 · Англия. Премьер-лига
​Клопп порассуждал о возвращении Хендерсона в Европу
18 Января
23:06 · Нидерланды. Эредивизие
Хендерсон — новый игрок «Аякса» официально
22:51 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон прошёл медосмотр в «Аяксе»
16:37 · Нидерланды. Эредивизие
Хендерсон прибыл в Амстердам для завершения трансфера в «Аякс»
02:39 · Нидерланды. Эредивизие
Романо: «Хендерсон переходит в «Аякс», сделка закрыта»
02:16 · Нидерланды. Эредивизие
Халилович: «Думал, что должен постоянно играть в «Барселоне», когда там были Хави и Иньеста»
00:59 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ не испытал проблем с «Твенте»
17 Января
23:48 · Нидерланды. Эредивизие
Хендерсон откажется от крупной суммы ради перехода в «Аякс» слухи
18:19 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» закрывает трансфер Хендерсона
12:01 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» назначил медосмотр Хендерсону
Все новости
Рекомендуем