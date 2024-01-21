​ПСВ лишь в 18-м туре чемпионата Нидерландов впервые потерял очки

Невероятная победная серия ПСВ в чемпионате Нидерландов прервалась. В восемнадцатом туре команда из Эйндховена не смогла обыграть на выезде «Утрехт» - воскресный матч завершился вничью со счётом 1:1. Предыдущие семнадцать матчей текущего сезона Эредивизие ПСВ выиграл. Таким образом, сейчас у команды в активе 52 очка из 54 возможных.

Следующий матч ПСВ проведёт уже в ближайшую среду, 24 января. Команда будет играть против «Фейеноорда» в рамках 1/8 финала Кубка Нидерландов.

Добавим, что ПСВ может стать чемпионом Нидерландов впервые с 2018 года.