​Хендерсон: «Я всегда думаю о сборной Англии»

Новоиспечённый полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон ответил на вопрос, думал ли он о предстоящем чемпионате Европы, когда переходил в амстердамский клуб.

«Чемпионат Европы всегда в моих мыслях. Я всегда думаю о сборной Англии. Играть за свою страну – это важное дело, и так было всегда. В конечном итоге всё будет зависеть от того, как я буду играть за «Аякс». Теперь я сосредоточен на этом. Если я буду играть хорошо, то, надеюсь, меня вызовут в сборную Англии», - сказал Хендерсон журналистам.

Чемпионат Европы – 2024 пройдёт в июне-июле в Германии. На прошлом континентальном футбольном форуме сборная Англии дошла до финала, где проиграла Италии по пенальти.