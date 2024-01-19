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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Хендерсон: «Я всегда думаю о сборной Англии»

19 Января 2024 • 19:39 Комментировать

Новоиспечённый полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон ответил на вопрос, думал ли он о предстоящем чемпионате Европы, когда переходил в амстердамский клуб.

«Чемпионат Европы всегда в моих мыслях. Я всегда думаю о сборной Англии. Играть за свою страну – это важное дело, и так было всегда. В конечном итоге всё будет зависеть от того, как я буду играть за «Аякс». Теперь я сосредоточен на этом. Если я буду играть хорошо, то, надеюсь, меня вызовут в сборную Англии», - сказал Хендерсон журналистам.

Чемпионат Европы – 2024 пройдёт в июне-июле в Германии. На прошлом континентальном футбольном форуме сборная Англии дошла до финала, где проиграла Италии по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
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