Хендерсон — новый игрок «Аякса»

Английский полузащитник Джордан Хендерсон пополнил состав «Аякса». Об этом сообщает пресс-служба амстердамского коллектива. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.

Ранее стало известно, что 33-летний футболист расторг трудовой договор с саудовским «Аль-Иттифаком», за который выступал с минувшего лета.

В составе «Аль-Иттифака» Хендерсон принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет пять результативных передач.

Предстоящий матч «Аякса» пройдет 21 января. В рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов команда сыграет с «Валвейком». Начало события запланировано на 18:45 по мск.