Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Хендерсон — новый игрок «Аякса» официально

18 Января 2024 • 23:06 Комментировать
Аякс
...
Валвейк
21.01 18:45

Английский полузащитник Джордан Хендерсон пополнил состав «Аякса». Об этом сообщает пресс-служба амстердамского коллектива. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.

Ранее стало известно, что 33-летний футболист расторг трудовой договор с саудовским «Аль-Иттифаком», за который выступал с минувшего лета.

В составе «Аль-Иттифака» Хендерсон принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет пять результативных передач.

Предстоящий матч «Аякса» пройдет 21 января. В рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов команда сыграет с «Валвейком». Начало события запланировано на 18:45 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джордан Хендерсон трансферы футбола - зима 2024 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Января
23:06
Хендерсон — новый игрок «Аякса»
16:37
Хендерсон прибыл в Амстердам для завершения трансфера в «Аякс»
02:39
Романо: «Хендерсон переходит в «Аякс», сделка закрыта»
17 Января
23:48
Хендерсон откажется от крупной суммы ради перехода в «Аякс»
12:01
«Аякс» назначил медосмотр Хендерсону
11:09
Бывший капитан «Ливерпуля» в шаге от перехода в «Аякс»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЯКС ВАЛВЕЙК
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе Роналдо отреагировал на разгромную победу «Реала» над «Барселоной»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Рома» уволила Моуринью «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, победил Руусувуори и пробился в третий круг Australian Open Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.01.24 в 22:00
Эксельсиор Эксельсиор
Херенвен Херенвен
2.80 3.60 2.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
23:06 · Нидерланды. Эредивизие
Хендерсон — новый игрок «Аякса» официально
22:51 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон прошёл медосмотр в «Аяксе»
16:37 · Нидерланды. Эредивизие
Хендерсон прибыл в Амстердам для завершения трансфера в «Аякс»
02:39 · Нидерланды. Эредивизие
Романо: «Хендерсон переходит в «Аякс», сделка закрыта»
02:16 · Нидерланды. Эредивизие
Халилович: «Думал, что должен постоянно играть в «Барселоне», когда там были Хави и Иньеста»
00:59 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ не испытал проблем с «Твенте»
17 Января
23:48 · Нидерланды. Эредивизие
Хендерсон откажется от крупной суммы ради перехода в «Аякс» слухи
18:19 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» закрывает трансфер Хендерсона
12:01 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» назначил медосмотр Хендерсону
11:09 · Англия. Премьер-лига
Бывший капитан «Ливерпуля» в шаге от перехода в «Аякс»
03:25 · Нидерланды. Эредивизие
Хендерсон настаивает на переходе в «Аякс» слухи
15 Января
18:33 · Нидерланды. Эредивизие
Адвокат – главный тренер сборной Кюрасао официально
16:33 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» хочет выкупить Хендерсона – клуб активизировался
14 Января
20:42 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» пропустил почти все удары «НЕК Неймегена» и потерял очки
19:08 · Нидерланды. Эредивизие
​Тренер «Аякса» подтвердил переговоры с Хендерсоном
Все новости
Рекомендуем