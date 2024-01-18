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Хендерсон прибыл в Амстердам для завершения трансфера в «Аякс»

18 Января 2024 • 16:37 Комментировать
Аякс
...
Валвейк
21.01 18:45

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон покинул Саудовскую Аравию и прибыл в столицу Нидерландов для завершения трансфера в «Аякс». Об этом в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что Хендерсон достанется амстердамскому клубу бесплатно, ведь «Аль-Иттифак» согласился расторгнуть контракт с 33-летним англичанином. Джордан должен подписать с «Аяксом» соглашение сроком на полтора года.

Летом Хендерсон согласился покинуть «Ливерпуль» ради зарплаты в размере 40 миллионов евро в год в Саудовской Аравии. Тем не менее, англичанин не смог адаптироваться к новой стране и быстро захотел уехать обратно в Европу.

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