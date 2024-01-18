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Романо: «Хендерсон переходит в «Аякс», сделка закрыта»

18 Января 2024 • 02:39 Комментировать
Аякс
...
Валвейк
21.01 18:45

Амстердамский «Аякс» полностью согласовал подписание полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона.

Стороны закрыли сделку в эти минуты, сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо. Бывший капитан «Ливерпуля» в четверг отправится в Амстердам для прохождения медицинского обследования.

Джордан Хендерсон провёл в Саудовской Аравии всего полгода. 33-летний англичанин появился на поле в 17 матчах «Аль-Иттифака» в рамках чемпионата, записав на свой счёт четыре результативные передачи.

До отъезда из Европы хавбек на протяжении 12 лет выступал в «Ливерпуле», за который отыграл 492 поединка.

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