Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон готов пожертвовать частью зарплаты, чтобы вернуться в Европу.

33-летний футболист вот-вот добьётся своего – он близок к переходу в «Аякс». Как сообщает журналист Бен Джейкобс, англичанин пошёл на серьёзные жертвы, чтобы сделка состоялась: экс-капитан «Ливерпуля» отказался от значительной части зарплаты, а также не получит 4 млн фунтов стерлингов (около 4,6 млн евро), которые должен был заработать за вторую половину текущего сезона. В общей сложности «Аль-Иттифак» сэкономит более 9 млн евро благодаря расставанию с игроком.

Джордан Хендерсон переехал в Саудовскую Аравию в июле прошлого года, перебравшись из «Ливерпуля», за который выступал на протяжении 12 лет.