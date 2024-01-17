Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Хендерсон откажется от крупной суммы ради перехода в «Аякс» слухи

17 Января 2024 • 23:48 Комментировать
Аякс
...
Валвейк
21.01 18:45

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон готов пожертвовать частью зарплаты, чтобы вернуться в Европу.

33-летний футболист вот-вот добьётся своего – он близок к переходу в «Аякс». Как сообщает журналист Бен Джейкобс, англичанин пошёл на серьёзные жертвы, чтобы сделка состоялась: экс-капитан «Ливерпуля» отказался от значительной части зарплаты, а также не получит 4 млн фунтов стерлингов (около 4,6 млн евро), которые должен был заработать за вторую половину текущего сезона. В общей сложности «Аль-Иттифак» сэкономит более 9 млн евро благодаря расставанию с игроком.

Джордан Хендерсон переехал в Саудовскую Аравию в июле прошлого года, перебравшись из «Ливерпуля», за который выступал на протяжении 12 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джордан Хендерсон Аль-Иттифак трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

17 Января
12:01
«Аякс» назначил медосмотр Хендерсону
11:09
Бывший капитан «Ливерпуля» в шаге от перехода в «Аякс»
03:25
Хендерсон настаивает на переходе в «Аякс»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЯКС ВАЛВЕЙК
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе Двум клубам АПЛ грозит снятие очков
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Джокович с трудом, но вышел в третий круг Australian Open Селиваненко прокомментировал поражение Павлюченковой на Australian Open Кожевников высказался о неудачной серии «Спартака» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
17 Января
23:48 · Нидерланды. Эредивизие
Хендерсон откажется от крупной суммы ради перехода в «Аякс» слухи
18:19 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» закрывает трансфер Хендерсона
12:01 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» назначил медосмотр Хендерсону
11:09 · Англия. Премьер-лига
Бывший капитан «Ливерпуля» в шаге от перехода в «Аякс»
03:25 · Нидерланды. Эредивизие
Хендерсон настаивает на переходе в «Аякс» слухи
15 Января
18:33 · Нидерланды. Эредивизие
Адвокат – главный тренер сборной Кюрасао официально
16:33 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» хочет выкупить Хендерсона – клуб активизировался
14 Января
20:42 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» пропустил почти все удары «НЕК Неймегена» и потерял очки
19:08 · Нидерланды. Эредивизие
​Тренер «Аякса» подтвердил переговоры с Хендерсоном
18:27 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» добыл трудовую победу над «Гоу Эхед Иглс»
16:35 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» или «Ювентус»? Назван фаворит на трансфер Хендерсона
06:49 · Нидерланды. Эредивизие
Люк де Йонг вошёл в десятку лучших снайперов в истории Эредивизии
06:45 · Нидерланды. Эредивизие
​ПСВ повторил абсолютный рекорд чемпионата Нидерландов
04:36 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» - новый наиболее реальный претендент на услуги Хендерсона
00:56 · Нидерланды. Эредивизие
Хет-трик де Йонга принёс ПСВ 17-ю победу в 17 матчах
Все новости
Рекомендуем