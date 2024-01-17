Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Аякс» закрывает трансфер Хендерсона

17 Января 2024 • 18:19 Комментировать

Полузащитник Джордан Хендерсон становится всё ближе к тому, чтобы сменить «Аль-Иттифак» на «Аякс». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, амстердамский клуб работает над последними деталями сделки. После этого гранд Эредивизие будет планировать поездку 33-летнего игрока в Амстердам. Ожидается, что Хендерсон пройдёт медицинское обследование до выходных.

В сезоне 2023/2024 Хендерсон провёл за «Аль-Иттифак» 19 матчей. В них англичанин записал на свой счёт пять результативных передач на партнёров.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Джордана Хендерсона в 7,5 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джордан Хендерсон трансферы футбола - зима 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Двум клубам АПЛ грозит снятие очков Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Рома» уволила Моуринью «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
«Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Джокович с трудом, но вышел в третий круг Australian Open Селиваненко прокомментировал поражение Павлюченковой на Australian Open Кожевников высказался о неудачной серии «Спартака» в КХЛ Журова прокомментировала решение ИИХФ о допуске Израиля к международным турнирам Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Января
18:19 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» закрывает трансфер Хендерсона
12:01 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» назначил медосмотр Хендерсону
11:09 · Англия. Премьер-лига
Бывший капитан «Ливерпуля» в шаге от перехода в «Аякс»
03:25 · Нидерланды. Эредивизие
Хендерсон настаивает на переходе в «Аякс» слухи
15 Января
18:33 · Нидерланды. Эредивизие
Адвокат – главный тренер сборной Кюрасао официально
16:33 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» хочет выкупить Хендерсона – клуб активизировался
14 Января
20:42 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» пропустил почти все удары «НЕК Неймегена» и потерял очки
19:08 · Нидерланды. Эредивизие
​Тренер «Аякса» подтвердил переговоры с Хендерсоном
18:27 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» добыл трудовую победу над «Гоу Эхед Иглс»
16:35 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» или «Ювентус»? Назван фаворит на трансфер Хендерсона
06:49 · Нидерланды. Эредивизие
Люк де Йонг вошёл в десятку лучших снайперов в истории Эредивизии
06:45 · Нидерланды. Эредивизие
​ПСВ повторил абсолютный рекорд чемпионата Нидерландов
04:36 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» - новый наиболее реальный претендент на услуги Хендерсона
00:56 · Нидерланды. Эредивизие
Хет-трик де Йонга принёс ПСВ 17-ю победу в 17 матчах
13 Января
19:44 · Нидерланды. Эредивизие
«АЗ Алкмаар» подпишет полузащитника «Партизана» Белича слухи
Все новости
Рекомендуем