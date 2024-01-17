​«Аякс» закрывает трансфер Хендерсона

Полузащитник Джордан Хендерсон становится всё ближе к тому, чтобы сменить «Аль-Иттифак» на «Аякс». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, амстердамский клуб работает над последними деталями сделки. После этого гранд Эредивизие будет планировать поездку 33-летнего игрока в Амстердам. Ожидается, что Хендерсон пройдёт медицинское обследование до выходных.

В сезоне 2023/2024 Хендерсон провёл за «Аль-Иттифак» 19 матчей. В них англичанин записал на свой счёт пять результативных передач на партнёров.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Джордана Хендерсона в 7,5 миллиона евро.