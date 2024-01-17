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«Аякс» назначил медосмотр Хендерсону

17 Января 2024 • 12:01 Комментировать
Аякс
...
Валвейк
21.01 18:45

Амстерадмский «Аякс» назначил медосмотр полузащитнику «Аль-Иттифака» Джордану Хендерсону, который близок к переходу в нидерландский клуб. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, англичанин прибудет в Амстердам ещё до выходных, чтобы пройти медосмотр и завершить свой переход в «Аякс».

Ранее стало известно, что «Аль-Иттифак» согласился отпустить Хендерсона, который остался разочарован своим переездом в Саудовскую Аравию. Англичанин не смог адаптироваться к местному климату и ритму жизни.

Напомним, Джордан ранее отыграл 12 лет за «Ливерпуль», с которым выиграл все возможные трофеи. Англичанин покинул команду Юргена Клоппа минувшим летом ради зарплаты в размере 40 миллионов евро в год.

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Аякс Джордан Хендерсон Аль-Иттифак трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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12:01 · Нидерланды. Эредивизие
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