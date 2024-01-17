«Аякс» назначил медосмотр Хендерсону

Амстерадмский «Аякс» назначил медосмотр полузащитнику «Аль-Иттифака» Джордану Хендерсону, который близок к переходу в нидерландский клуб. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, англичанин прибудет в Амстердам ещё до выходных, чтобы пройти медосмотр и завершить свой переход в «Аякс».

Ранее стало известно, что «Аль-Иттифак» согласился отпустить Хендерсона, который остался разочарован своим переездом в Саудовскую Аравию. Англичанин не смог адаптироваться к местному климату и ритму жизни.

Напомним, Джордан ранее отыграл 12 лет за «Ливерпуль», с которым выиграл все возможные трофеи. Англичанин покинул команду Юргена Клоппа минувшим летом ради зарплаты в размере 40 миллионов евро в год.